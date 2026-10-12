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/ ©Fotomontage Google Streetview/Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See
Das Bild auf 5min.at zeigt Christof Seymann.
Christof Seymann wird heute zum Bürgermeister von Treffen bestellt.
Treffen
12/10/2026
Christof Seymann

Nach tragischem Tod: Treffen bekommt heute neuen Bürgermeister

Nach dem plötzlichen Tod des Bürgermeisters von Treffen, Andreas Fillei (SPÖ) kommt es noch heute, Montagabend, ab 18 Uhr im Rahmen einer Gemeinderatssitzung zur Wahl und Bestellung seines Nachfolgers, Christof Seymann (SPÖ).

von Manfred Wrussnig Das Foto auf www.5min.at zeigt Manfred Wrussnig, ein erfahrener und langjähriger Journalist bei 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Christof Seymann ist in der Gemeinde schon seit Jahren tätig. Er wurde 2011 Gemeinderat und 2018 Landtagsabgeordneter. Als erste sozialdemokratische Frau wird in Treffen die Gemeinderätin Gerda Burian zur neuen Vizebürgermeisterin von Bezirkshauptmann Bernd Riepan angelobt. In den Gemeindevorstand rückt Gemeinderat Josef Pfeifhofer (SPÖ) nach. Patrick Glanznig (SPÖ) wird neuer Gemeinderat. An der Sitzung werden auch alle drei Altbürgermeister, Georg Kerschbaumer (SPÖ), Karl Wuggenig (SPÖ) und Klaus Glanznig teilnehmen. Seymann erklärte schon vor der Wahl, er werde wie sein verstorbener Vorgänger den vom Altbürgermeister Glanznig eingeschlagenen Weg der ehrlichen Politik gehen und ein Bürgermeister für alle sein.

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