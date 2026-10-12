45 neue Wohnungen in Villach: Jetzt wurden die Schlüssel übergeben

Nach rund zwei Jahren Bauzeit wurde heute ein neues Wohnquartier in Villach-Vassach offiziell übergeben. Entstanden sind 45 geförderte Wohnungen, eine Kindertagesstätte und ein Wohnangebot für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.

Das neue Wohnquartier in der Bad-Wörishofen-Straße besteht aus drei Gebäuden und wurde von der Drau Wohnbau Gemeinnützige GmbH gemeinsam mit dem Kärntner Siedlungswerk (KSW) errichtet. Am Montag (12. Oktober) fand die feierliche Schlüsselübergabe statt. Alle 45 Mietwohnungen sind barrierefrei zugänglich. Mehr als zwölf Millionen Euro wurden in das Projekt investiert, der Großteil der Baukosten wurde über die Kärntner Wohnbauförderung finanziert.

Gemeinschaftsbereiche für mehr Miteinander

Neben den Wohnungen ist auch eine neue Kindertagesstätte entstanden, die Platz für 30 Kinder bietet. Sie wurde gemeinsam mit dem Hilfswerk Kärnten umgesetzt und bereits im Sommer übergeben. Grünflächen, Gemeinschaftsbereiche und ein Spielplatz sollen den Bewohnern zusätzliche Möglichkeiten bieten, sich zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen.

Unterstützung für Kinder und Jugendliche

Eine Besonderheit des Projekts ist der Wohnverbund für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Dort sollen junge Menschen ein betreutes Zuhause finden. Zusätzlich wurden vier sogenannte Starterwohnungen geschaffen. Sie sind für Jugendliche gedacht, die nach dem gemeinschaftlichen Wohnen schrittweise selbstständiger werden möchten. „In Villach-Vassach ist es gelungen, diese unterschiedlichen Bedürfnisse unter einem Dach beziehungsweise in einem gemeinsamen Quartier zusammenzuführen“, erklärte Wohnbaureferentin Gaby Schaunig (SPÖ) bei der Schlüsselübergabe.

Fernwärme und Sonnenstrom

Auch bei der Energieversorgung wurde auf moderne Lösungen gesetzt. Die Gebäude werden mit Fernwärme versorgt und verfügen über Photovoltaikanlagen sowie eine mineralische Fassadendämmung, die den Energieverbrauch senken soll. Dafür erhielt das Wohnprojekt das sogenannte klimaaktiv-Silber-Zertifikat. Bei der offiziellen Übergabe waren neben Schaunig auch Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Stadtrat Erwin Baumann und Hilfswerk-Kärnten-Vorständin Susanne Hager sowie KSW-Geschäftsführer Florian Stadtschreiber anwesend. Letzterer betonte: „Dieses Wohnprojekt verbindet unterschiedliche Generationen. Mit seiner energieeffizienten Umsetzung ermöglicht es zudem ein zukunftsfittes Wohnen für die Mieterinnen und Mieter.“