„Phantom-Haltestelle“ sorgt in Villach für Verwirrung

Bitte einsteigen – aber wo? In Villach suchen Fahrgäste nach einer Bushaltestelle, die laut Fahrplan existieren müsste. Doch weder ein Schild noch eine Markierung sind vor Ort zu finden. Die Stadt klärt das Rätsel auf.

Wo ist bloß die Bushaltestelle? Diese Frage stellen sich derzeit einige Menschen im Villacher Stadtteil Maria Gail. Konkret geht es um die Haltestelle „Prossowitscher Straße“ der Stadtbuslinie M2. Sie ist sowohl im gedruckten Fahrplan als auch in verschiedenen Online-Fahrplanauskünften zu finden. Wer allerdings vor Ort danach sucht, steht vor einem Rätsel: Weder ein Haltestellenschild noch eine entsprechende Markierung sind zu entdecken.

Feriengäste warteten vor einer Hauszufahrt

Auf den ungewöhnlichen Umstand machte uns Leserin Silke aufmerksam, die in Prossowitsch zwei Ferienwohnungen vermietet. Ihre Gäste hatten sich auf die Fahrplanauskunft verlassen und wollten an der angegebenen Stelle in den Bus einsteigen. Doch statt einer Bushaltestelle fanden sie lediglich eine private Hauszufahrt vor. „Ich bin einem Mysterium auf der Spur und frage mich, ob ihr da vielleicht weiterhelfen könnt“, schrieb uns die Villacherin. Auch Nachbarn hätten bereits beim Stadtbusbetreiber und bei der Stadt nachgefragt, bislang allerdings ohne zufriedenstellendes Ergebnis.

Haltestelle überall da – nur nicht auf der Straße

Besonders kurios: Die vermeintliche Haltestelle scheint nicht nur in Apps auf, sondern ist auch auf den gedruckten Fahrplänen der Linie M2 angeführt. Laut der Wegfinder-App sollte sich der Stopp an beziehungsweise knapp oberhalb der Kreuzung Prossowitscher Straße/Kleinsattelstraße befinden. „Bloß gibt es keinerlei Hinweise/Markierungen die auf eine Haltestelle hindeuten“, schildert Silke. Sie ist sich außerdem sicher, dass es an dieser Stelle zumindest in den vergangenen 30 Jahren keine Bushaltestelle gegeben hat.

©Stadt Villach Im Busfahrplan ist die Haltestelle „Prossowitscher Straße“ gelistet.

Stadt Villach klärt auf

5 Minuten hat daraufhin beim Verkehrsreferat der Stadt Villach nachgefragt. Und tatsächlich: Die Haltestelle ist zwar im Fahrplan angeführt, wurde bislang aber nicht eingerichtet und kann daher auch nicht angefahren werden. Der Grund dafür liegt in einem behördlichen Verfahren. Bevor eine neue Bushaltestelle in Betrieb gehen darf, muss sie vom Land Kärnten geprüft werden und eine entsprechende Konzession erhalten. „Bei der betroffenen Haltestelle ist es leider zu einer unverhältnismäßigen Verzögerung im Konzessionierungsverfahren gekommen“, erklärt das Mobilitätsreferat gegenüber 5 Minuten. Als die Fahrpläne erstellt wurden, sei diese Verzögerung noch nicht absehbar gewesen. Um zusätzliche Kosten für einen neuerlichen Druck zu vermeiden, entschied man sich, die Haltestelle trotzdem im aktuellen Fahrplanheft anzuführen. Auf der BUS:SI-Homepage wird allerdings darauf hingewiesen, dass der Stopp derzeit noch nicht bedient werden könne.

Haltestelle soll bald tatsächlich entstehen

Immerhin gibt es für potenzielle Fahrgäste nun gute Nachrichten: Die erforderliche Konzession wurde mittlerweile erteilt. „Da die Konzession mittlerweile erteilt wurde, kann die Haltestelle in naher Zukunft umgesetzt werden“, heißt es seitens der Stadt. Wann genau das Haltestellenschild aufgestellt und der Stopp tatsächlich in Betrieb genommen wird, steht allerdings noch nicht fest. Bis dahin möchte die Stadt zumindest die Verwirrung in den digitalen Fahrplänen beseitigen. Derzeit werde daran gearbeitet, die Haltestelle vorübergehend aus den entsprechenden Apps und Auskunftsplattformen zu entfernen.