Villach sucht die besten Ideen: Einreichfrist für Klimaschutzpreis startet

Ob kreative Schulprojekte oder innovative Ideen für den Alltag: Die Stadt vergibt im kommenden Jahr wieder den Klimaschutzpreis für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene. Die Einreichfrist startet am 14. Oktober.

Wie vielfältig Klimaschutz sein kann, zeigen die ausgezeichneten Projekte bei der vergangenen Preisvergabe 2025, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit. Die Volksschule Landskron gestaltete ein eigenes Buch zum Thema Mülltrennung, das CHS Villach überzeugte mit Taschen aus recycelten Materialien. Bei den Erwachsenen punktete das Klinikum Villach mit dem Projekt „Planetary Health Diet“, das gesunde Ernährung mit saisonaler Küche verbindet.

„Jede und jeder kann etwas bewegen“

„Klimaschutz funktioniert nur, wenn wir alle mitmachen. Jede und jeder kann etwas bewegen. Besonders wichtig ist mir, dass wir Kinder und Jugendliche begeistern, denn sie sind die Zukunft der Stadt“, sagt die Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Der Klimaschutzpreis 2027 wird wieder in den Kategorien „Kinder und Jugendliche“ sowie „Erwachsene“ vergeben. Teilnahmeberechtigt sind Privatpersonen, Schulen, Vereine und Organisationen aus Villach.