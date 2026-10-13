Villacher Lesestadt: Zwei Wochen lang jeden Tag Theater

Das beliebte Festival für Kinderliteratur, die Villacher Lesestadt, zieht ab 23.Oktober wieder in die Alpen-Adria-Mediathek. Heuer gibt es zusätzlich zwei Wochen lang jeden Tag Theater.

Kärntens einziges Festival für Kinderliteratur kehrt zurück in die Alpen-Adria-Mediathek, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit. Kultur- und Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser hebt die lieb gewonnene Tradition des hochwertigen Kulturangebots für Kinder hervor: „Die Lesestadt gibt es nun schon seit 19 Jahren. Es freut mich, dass Schulen, Kindergärten und Familien das Festival so gut annehmen – vor allem die Theatervorstellungen mitten in der Ausstellung begeistern alle. Um dem Andrang gerecht zu werden, haben wir das Veranstaltungsangebot sogar verdoppelt!“

Mitmach-Performances und eine begehbare Erlebniswelt

Heuer dreht sich alles um die Werke von Michael Roher. Der Zeichner und Autor aus Niederösterreich ist mehrfach ausgezeichnet und gilt als einer der wichtigsten Kinder- und Jugendbuchmacher des Landes. Seine Bücher sind nicht nur in der Lesestadt ausgestellt, er wird sie auch persönlich vorlesen. Dank seiner Wurzeln als Zirkusartist werden Lesungen aber meist zu rasanten Mitmach-Performances. Für die kunterbunte Erlebniswelt mit den Miniaturhäuschen zeichnet die steirische Illustratorin Lisa Wagner verantwortlich. Sie verwandelt das Untergeschoss der Mediathek in eine begehbare Ausstellung zum Angreifen und Erkunden.

Ausstellung wird zur Theaterbühne

Zwei Wochen lang wird die Ausstellung auch zur Theaterbühne: Schauspielerin Teresa König aus Frankreich erwecket in neun eigens entwickelten Stücken die ausgestellten Bücher zum Leben, für Kinder aller Altersgruppen, sogar für Babys. Für Schulen, Kindergärten und Kleinkindgruppen gib es ein umfangreiches Vormittagsprogramm.