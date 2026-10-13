Spaziergang wird zum Rettungseinsatz: Frau stürzt in steilem Waldgelände ab

Ein Abendspaziergang endete für eine 51-jährige Klagenfurterin am Montagabend (12. Oktober) im Krankenhaus. Die Frau war im Bereich der Römerschlucht bei Velden mehrere Meter durch steiles Waldgelände abgerutscht.

Die 51-Jährige war gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten im Bereich der Römerschlucht bei Göriach (Gemeinde Velden) unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache plötzlich mehrere Meter durch das steile Waldgelände abrutschte. Dabei zog sie sich eine Beinverletzung zu und konnte nicht mehr selbstständig auftreten. Ihr Lebensgefährte setzte daraufhin gegen 19.19 Uhr einen Notruf ab.

Bergrettung musste Frau mit Seilzug bergen

Die alarmierte Bergrettung Villach konnte das Paar dank der übermittelten Koordinaten nach kurzer Suche rasch ausfindig machen. Ein Bergrettungsnotarzt versorgte die Verletzte noch vor Ort. Anschließend wurde die 51-Jährige in eine Trage gelegt und mithilfe eines Seilzugs aus dem steilen, unwegsamen Gelände geborgen. Über einen Waldweg brachten die Einsatzkräfte die Frau zum bereitstehenden Rettungswagen. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Klagenfurt gebracht. Insgesamt standen elf Mitglieder der Bergrettung Villach im Einsatz. Gegen 21.53 Uhr konnte dieser beendet werden.