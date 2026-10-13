Villachs „Grüne Achse“ kommt ins Kino

Wie Gemeinden ihre Ortskerne lebendig gestalten und Boden schützen, zeigt der Film „Kernstücke“ des Bodenbündnisses Österreich. Aus Villach wird die Entstehung der Grünen Achse porträtiert​.

Das Projekt der Grünen Achse wird in der Dokumentation als Positivbeispiel porträtiert. Zu sehen ist der Film am Freitag, dem 16. Oktober 2026, bei freiem Eintritt im Stadtkino Villach.

Das Projekt der Grünen Achse wird in der Dokumentation als Positivbeispiel porträtiert. Zu sehen ist der Film am Freitag, dem 16. Oktober 2026, bei freiem Eintritt im Stadtkino Villach.

Vier Gemeinden, vier Bundesländer und eine gemeinsame Botschaft: Eine nachhaltige Entwicklung beginnt immer vor der eigenen Haustüre, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Der Porträtfilm „Kernstücke“ – entstanden im Rahmen eines Projekts des Bodenbündnisses Österreich – gibt Einblicke in unterschiedliche Ansätze der Stadt- und Ortsentwicklung und zeigt, wie aus mutigen Ideen konkrete Verbesserungen für alle werden.

„Entstehung der Grünen Achse“ im Mittelpunkt

Aus Villach wird die Entstehung der Grünen Achse in den Mittelpunkt gerückt. Diese wird sich künftig als Band aus Bäumen und Grünflächen vom Hauptbahnhof zum Stadtpark erstrecken. Ihr Herzstück sind die zehn Bäume auf dem Hauptplatz, die schon jetzt für die Abkühlung des urbanen Mikroklimas an heißen Sommertagen sorgen und natürlich noch weiterwachsen. Das Projekt wurde gemeinsam mit Anrainer:innen umgesetzt, die den Bauzeitplan und die Standorte der Bäume wesentlich mitbestimmten, heißt es weiter.

„Wie engagierte Menschen ihre Gemeinden zukunftsfähig gestalten“

„Gemeinsam mit den Villacher:innen machen wir unsere Stadt nicht nur grüner, sondern auch lebenswerter. Es freut mich sehr, dass das unser Engagement rund um die Grüne Achse nun österreichweit im Rahmen des Films ‚Kernstücke‘ sichtbar gemacht wird“, sagt die Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Der Film ‚Kernstücke‘ zeigt, wie engagierte Menschen ihre Gemeinden zukunftsfähig gestalten. Villach nimmt dabei eine Vorbildrolle ein: Mit der Grünen Achse setzt die Stadt wichtige Zeichen für Klimaschutz und Klimawandelanpassung“, sagt Christian Salmhofer, Geschäftsführer Klimabündnis Kärnten. Neben Villach werden Zellendorf in Niederösterreich, Gallneukirchen in Oberösterreich und Seeham in Salzburg porträtiert.