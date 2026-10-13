Neuer „SudHOUSE Club“ startet: Frischer Wind für Villachs junge Party-Szene

Villachs Jugendliche wünschen sich mehr Nachtleben - und dieser Wunsch wird jetzt erfüllt. Am 30. Oktober startet mit dem „SudHOUSE Club“ eine neue Veranstaltungsreihe in der Innenstadt.

In Villach kommt frischer Wind ins Nachtleben: Am Freitag, dem 30. Oktober, feiert der neue „SudHOUSE Club“ im Sudhaus der Stadtbrauerei seine Premiere. Von 20 bis 2 Uhr wird dort gefeiert. Zum Auftakt lädt Marcus Frohnwieser von der Anna Neumann Bar zum Clubbing. Für die passende Musik sorgen Pro b2b Contract, Rapha Ready, B.Visible und Artemuse. Der Eintritt kostet 15 Euro, teilnehmen dürfen Jugendliche ab 16 Jahren.

Jugendliche brachten Idee ins Rollen

Entstanden ist das Projekt auf Initiative Villacher Jugendlicher, die sich mit dem Wunsch nach mehr Ausgehmöglichkeiten an die Stadt gewandt hatten. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und Innenstadt-Gastronomen wurde daraufhin das neue Konzept entwickelt. Finanziert wird die Veranstaltungsreihe von der Stadt Villach und der Wirtschaftskammer. „Die Jugend holt sich nach den Corona-Jahren ihr Nachtleben zurück. Wir halten das für wichtig“, erklären Bürgermeister Günther Albel, Stadtrat Christian Pober und Wirtschaftskammer-Obmann Christian Tyl in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Weitere Partynächte bereits geplant

Auch der Villacher Jugendrat begrüßt das neue Angebot. „Damit entsteht ein Ort mit großem Potenzial, an dem Begegnung, Gemeinschaft, Kreativität und Jugendkultur im Mittelpunkt stehen“, freut sich Felix Sumper. Der „SudHOUSE Club“ ergänzt damit die bestehenden Veranstaltungsreihen „The City Rocks“ und „Eve Sessions“. Weitere Clubnächte sind bereits für den 20. November und 18. Dezember geplant. Nähere Details werden zeitnah bekannt gegeben.