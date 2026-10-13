Sport-Spektakel: Villacher Rathausplatz wird zur Floorball-Arena

Fans und alle, die es werden wollen, können die Teams aus nächster Nähe anfeuern und die verschiedenen Altersklassen von VSV Unihockey kennenlernen.

Fans und alle, die es werden wollen, können die Teams aus nächster Nähe anfeuern und die verschiedenen Altersklassen von VSV Unihockey kennenlernen.

Floorball mitten in der Innenstadt erleben: „Inner City Floorball“ bringt den Sport direkt zu den Menschen. Fans und alle, die es werden wollen, können die Teams aus nächster Nähe anfeuern und die verschiedenen Altersklassen von VSV Unihockey kennenlernen. Das Programm reicht vom jüngsten Nachwuchs bis zu Begegnungen mit dem Nationalteam.

Beliebter Teamsport mit starkem Nachwuchs

Floorball erfreut sich großer Beliebtheit – auch C.HAMP VSV Unihockey verzeichnet regen Zulauf im Nachwuchsbereich. Als Teamsport bietet Floorball Kindern und Jugendlichen wertvolle Möglichkeiten für ihre Entwicklung. Bewegung, Koordination und schnelle Entscheidungen gehören ebenso dazu wie Teamgeist, Fairness und gegenseitige Unterstützung. Die jungen Spieler:innen lernen, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten. „Inner City Floorball“ macht diesen Sport für Familien mitten in Villach erlebbar.

Nachwuchs und internationale Begegnungen

Ab 10 Uhr macht der Nachwuchs den Anfang: Die U10 von VSV Unihockey trifft auf Heiligengeist, die U12 auf KAC Floorball und die U15 auf SD Zelenci Kranjska aus Slowenien. Gegen 12:40 Uhr ist die Begegnung des U17-Nationalteams mit den VSV- Damen vorgesehen. Gegen 13:15 Uhr werden die langjährigen Bundesligaspieler Ingolf Natmessnig und Timmo Taurer in den sportlichen Ruhestand verabschiedet. Unter dem Motto „Applaus für zwei, die Spuren hinterlassen“ sagt der Verein Danke für ihren Einsatz. Anschließend treffen gegen 13:55 Uhr Heiligengeist und FBV Klagenfurt aufeinander. Um etwa 14:40 Uhr spielt das U17 Nationalteam gegen SD Zelenci Kranjska.

©Georg Kofler ©Georg Kofler

VSV-Herren gegen das Nationalteam

Als Höhepunkt zum Abschluss des Spielprogramms ist gegen 16 Uhr die Begegnung der VSV Herren mit dem österreichischen Nationalteam angesetzt. Ab etwa 16:20 Uhr können Besucher die Spieler persönlich treffen und ihre Fragen rund um Floorball und den VSV stellen.

Rahmenprogramm

Bei den Family Challenges gegen 11:30 Uhr und 14:15 Uhr können Kinder und Erwachsene gemeinsam mitmachen und ihren Teamgeist zeigen. Angesprochen sind sowohl Floorball-Fans als auch alle, die den Sport erstmals kennenlernen möchten. Diverse Sponsoren informieren über Ihre Produkte und es gilt auch, hochwertige Give-aways zu erhaschen. Ein Verköstigungsstand sorgt für leibliches Wohl und Fan-Artikel können am mobilen Infostand erworben werden. „Die Kombination, den Floorball-Sport Menschen näher zu bringen und mit dieser großartigen Veranstaltung die Villacher Innenstadt zu bereichern, ist wirklich fantastisch“, zeigt sich Stadtmarketing Villach Geschäftsführer, Pierre Bechler, begeistert.