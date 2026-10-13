„Wir müssen leider schimpfen!“: Dreiste Aktion sorgt für Ärger in Villach

Ein Fall von illegal entsorgtem Grünschnitt sorgt derzeit in Villach für Ärger. Unbekannte haben in Zauchen auf einer Länge von rund 50 Metern Gartenabfälle entlang einer Böschung verteilt. Die Stadt warnt vor hohen Strafen.

„Das ist nicht nur nicht lustig, sondern auch sehr teuer“, ärgert sich die Stadt Villach in ihrem Posting.

„Das ist nicht nur nicht lustig, sondern auch sehr teuer“, ärgert sich die Stadt Villach in ihrem Posting.

Mit deutlichen Worten meldet sich die Stadt Villach am Dienstag, 13. Oktober, zu Wort: „Wir müssen heute leider schimpfen!“ Grund dafür ist eine illegale Entsorgung von Grünschnitt im Stadtteil Zauchen. Bislang unbekannte Personen haben dort auf einer Länge von rund 50 Metern Baum- und Strauchschnitt entlang einer Böschung verteilt. Für die Stadt ist das nicht nur ärgerlich, sondern auch mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Entsorgung kostet Geld

„Das ist nicht nur nicht lustig, sondern auch sehr teuer“, ärgert sich die Stadt in ihrem Posting. Denn die Beseitigung der Gartenabfälle muss nun durch Mitarbeiter der Saubermacher erfolgen. Die Kosten dafür fallen letztlich der Allgemeinheit zur Last.

©Villacher Saubermacher ©Villacher Saubermacher

Stadt warnt vor empfindlichen Strafen

Gleichzeitig richtet die Stadt einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung: Grünschnitt und Baumschnitt sollen ausschließlich beim Altstoffsammelzentrum oder einer geeigneten Entsorgungsstelle abgegeben werden. Wer seine Gartenabfälle illegal entsorgt und dabei erwischt wird, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Abschließend bedankt sich die Stadt bei all jenen, die ihren Grünschnitt ordnungsgemäß entsorgen und damit unnötige Kosten vermeiden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 17:01 Uhr aktualisiert