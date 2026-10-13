Schlüsselübergabe in Villach: 45 geförderte Wohnungen sind fertig

Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist es so weit: In Villach-Vassach wurden 45 geförderte Wohnungen an ihre neuen Mieter übergeben. Das neue Wohnquartier bietet außerdem Platz für eine Kindertagesstätte und einen Wohnverbund.

Nach rund zwei Jahren Bauzeit wurden in Villach-Vassach 45 geförderte Wohnungen feierlich an ihre neuen Bewohnerinnen und Bewohner übergeben.

Nach rund zwei Jahren Bauzeit wurden in Villach-Vassach 45 geförderte Wohnungen feierlich an ihre neuen Bewohnerinnen und Bewohner übergeben.

Am Montag, dem 12. Oktober 2026, wurde in Villach-Vassach ein neues Wohnprojekt des Kärntner Siedlungswerks (KSW) feierlich übergeben. Nach rund zwei Jahren Bauzeit können die neuen Bewohner nun ihre Wohnungen beziehen. Insgesamt entstanden 45 geförderte, barrierefrei zugängliche Mietwohnungen, die von der Drau Wohnbau in Zusammenarbeit mit dem KSW realisiert wurden.

Wohnen für mehrere Generationen

Das neue, begrünte Wohnquartier besteht aus drei Gebäuden und soll Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenbringen. Neben den leistbaren Wohnungen wurden auch zwei soziale Einrichtungen geschaffen: Ein Wohnverbund für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen sowie eine moderne Kindertagesstätte mit Platz für 30 Kinder.

Die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte wurden bereits im Sommer übergeben. Sie entstand im Rahmen der Kinderbetreuungsoffensive der Stadt Villach in Zusammenarbeit zwischen dem KSW und dem Hilfswerk Kärnten.

Nachhaltigkeit spielt wichtige Rolle

Auch bei der Energieversorgung wurde auf Nachhaltigkeit gesetzt. Das Wohnprojekt kombiniert Fernwärme mit Photovoltaikanlagen. Eine mineralische Fassadendämmung soll zusätzlich für einen guten Wärmeschutz sorgen. Für die energieeffiziente Bauweise wurde das Quartier mit dem klimaaktiv-Silber-Zertifikat ausgezeichnet. Überreicht wurde dieses von Richard Obernosterer von der Ressourcen Management Agentur.

„Leistbarer und qualitätsvoller Wohnraum“

Bei der feierlichen Übergabe waren zahlreiche Ehrengäste anwesend, darunter Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Stadtrat Erwin Baumann und Susanne Hager, Vorständin des Hilfswerk Kärnten. Florian Stadtschreiber, Geschäftsführer der Drau Wohnbau und des KSW, erklärte: „Dieses Wohnprojekt verbindet unterschiedliche Generationen. Mit seiner energieeffizienten Umsetzung ermöglicht es zudem ein zukunftsfittes Wohnen für die Mieterinnen und Mieter.“ Auch Gaby Schaunig betonte die Bedeutung des Projekts: „Das Land Kärnten hat dieses Projekt sehr gerne mit Mitteln der Wohnbauförderung unterstützt. Hier finden Menschen leistbaren und qualitätsvollen Wohnraum. Die Kindertagesstätte und der Wohnverbund sorgen für ein lebendiges Miteinander von Jung und Alt in einem grünen, zentrumsnahen Umfeld.“

Schlüsselübergabe mit Brot und Salz

Durch die Feier führte Moderatorin Sarah Al-Hosini. Für einen musikalischen Moment sorgten die Kinder der Kindertagesstätte, die den Gästen ein Lied vortrugen. Im Mittelpunkt stand schließlich die offizielle Schlüsselübergabe. Die neuen Mieterinnen und Mieter erhielten dabei traditionell Brot und Salz als Willkommensgeschenk. Anschließend ließen die Gäste die Feier bei einem gemeinsamen Imbiss im Gemeinschaftsraum ausklingen.

©Bernhard Horst ©Bernhard Horst

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 18:38 Uhr aktualisiert