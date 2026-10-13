Schreckmoment auf A2: Auto nach LKW-Kollision in Böschung geschleudert

Auf der A2 Südautobahn bei Villach kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Auto. Eine 21-jährige Frau wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der A2 Südautobahn im Bereich Drautschen kam es am Dienstagabend zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Auto. Eine 21-Jährige wurde verletzt.

Auf der A2 Südautobahn im Bereich Drautschen kam es am Dienstagabend zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Auto. Eine 21-Jährige wurde verletzt.

Am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der A2 Südautobahn im Bereich Drautschen bei Villach ein Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war mit seinem LKW samt Anhänger in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 21-jährige Frau aus Polen mit ihrem Auto auf dem rechten Fahrstreifen in dieselbe Richtung.

Auto geriet ins Schleudern

Laut Polizei wollte der LKW-Lenker auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei dürfte er die 21-jährige Autofahrerin zu spät wahrgenommen haben. In weiterer Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß geriet das Auto der jungen Frau ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und blieb schließlich in einer Böschung stehen.

21-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Die Autofahrerin konnte sich nach dem Unfall selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht. Sowohl am LKW als auch am Auto entstand Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 21:08 Uhr aktualisiert