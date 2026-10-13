Schilder kaum lesbar: Villach reagiert mit einer genialen Idee

Die Überkopfwegweiser am Kreisverkehr Salzburg-Mitte sind mittlerweile schon in die Jahre gekommen. Autofahrer berichten davon dass sie so verblasst sind, dass man sie teilweise gar nicht mehr lesen kann. Besonders prekär sei es bei starker Sonneneinstrahlung. Vor allem nicht ortskundige Fahrer sollen an der Stelle immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Das Land Salzburg ist für die Wegweiser zuständig, und will diese schnellstmöglich erneuern, heißt es gegenüber dem ORF.

Urlaubsregion Villach schaltet sich ein

Das Tourismusportal regionvillach hat diesen Anlass nun humorvoll in einem Instagram-Post aufgegriffen. „Dass die Schilder im grellen Sonnenschein kaum noch lesbar sind, ist ein hervorragendes Zeichen: Ihr seit schon perfekt in Richtung Sonne unterwegs!“, heißt es darin.

Notfall-Playlist als eigener Wegweiser

Außerdem hat man sich etwas ganz besonderes einfallen lassen. Ab sofort gibt es eine sogenannte „Notfall-Playlist“ auf Spotify. Die Playlist dauert zwei Stunden und neun Minuten, also ungefähr so lange, wie die Fahrt von den verblassten Wegweisern bis nach Villach. Mit dabei sind einige Lieder, die offensichtlich auf die Situation anspielen, wie etwa „Blinding Lights“ von The Weeknd, „Find your Way back“ von Beyoncé, oder „Die Sonne und Du“ von Udo Jürgens.