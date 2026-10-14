Wie cool: Eisdisco in Villach startet wieder

Der Sommer ist vorbei, der Herbst ist da. Und der Winter naht. Bald gibt es auch wieder die beliebte Eisdisco in Villach!

Die „coolsten“ Partys des Jahres starten wieder. Nämlich in Villach in der Stadthalle. Am 31. Oktober ist es wieder so weit, die erste Eisdisco des Jahres findet statt.

Eisdisco in Villach

Wenn sich das Eis in eine leuchtende Tanzfläche verwandelt, gibt es kein Halten mehr: Ein energiegeladener Mix aus Top-Hits, mitreißender Stimmung und voller Action garantiert unvergessliche Abende auf den Kufen. Perfektion? Fehlanzeige! Bei der Eisdisco geht es einzig und allein darum, gemeinsam eine gute Zeit zu haben, zur Musik zu cruisen und die Eisbahn zu rocken.

Erster Termin am 31. Oktober

Das Event entsteht in Kooperation mit der Stadt Villach und der Fahrschule Gabriel. Schnappt euch eure Schlittschuhe, packt die Freunde ein und ab aufs Eis! Der Vorverkauf für die ersten vier Termine bis einschl. 17. Jänner startet am 19. Oktober 2026. Für die restlichen Termine 2027 startet der Vorverkauf am 30. November 2026.