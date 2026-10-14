Bier & Schmankerl: Der Hopfenherbst kommt nach Villach

In zehn Tagen findet der beliebte Hopfenherbst wieder in Villach statt. Dort warten Bier und Schmankerl auf dich.

Am 24. Oktober gibt es wieder den Hopfenherbst auf dem Wochenmarkt.

Am 24. Oktober gibt es wieder den Hopfenherbst auf dem Wochenmarkt.

Am 24. Oktober lädt der Wochenmarkt wieder zum Hopfenherbst. Bierspezialitäten und kulinarische Schmankerl warten auf die Besucher. Für Musik ist ebenso gesorgt.

Brauereien aus der Region

„Die Besucher erwartet eine Kombination aus regionaler Bierkultur und kulinarischen Schmankerln“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober. Mit dabei sind folgende Brauereien aus der Region: die Malle Brauerei aus Wollanig, das Turmbräu Maria Gail sowie Villacher Bier. Zudem wird „Hirter Herbstkult“ ausgeschenkt. Fachsimpelei über echte Braukunst darf da freilich nicht fehlen.

Musik und gutes Essen

Dazu serviert Wochenmarktwirt und -obmann Gerfried Hopf feine Schmankerln wie Ritschert, Rindsgulasch, Brat- und Selchwürstl mit Bierkraut und Hirschragout mit Dunkelbier. Musikalisch umrahmt wird der Vormittag von der Formation „Die 2 Kärntner mit Arnulf“. Die Gruppe mit dem ehemaligen „Wernberger Bua“ Arnulf Aichholzer sorgt traditionell für gute Stimmung am Wochenmarkt.

„Der Hopfenherbst zeigt einmal mehr, wie vielfältig das Angebot am Wochenmarkt ist. Regionale Produzenten und hochwertige Lebensmittel machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis“, sagt Stadtrat Pober.