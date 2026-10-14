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/ ©Montage Canva/Kloster Wernberg
Bild auf 5min.at zeigt das Kloster Wernberg und den Nachruf
Im Kloster Wernberg wird um Werner Marx getrauert.
Wernberg
14/10/2026
Abschied

Kloster Wernberg trauert: „Lieber Werner, du wirst uns fehlen“

Das Kloster Wernberg trauert. Werner Marx, ein langjähriger Bekannter des Hauses, ist verstorben.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Mit Trauer und tiefem Mitgefühl nimmt das Kloster Wernberg Abschied von Werner Marx. Mit seiner herzlichen Art hat er das Leben und die Begegnungen im Haus über viele Jahre hinweg bereichert und geprägt.

Dankbar für viele schöne Begegnungen

Das Kloster Wernberg trauert um Werner Marx. Der Deutsche war über viele Jahre hinweg ein Gast im Haus und in der Harley-Gemeinschaft engagiert. Sowohl in der Harley-Gemeinschaft als auch im Kloster hinterlässt sein Ableben Trauer. Man blicke dankbar auf die vielen Begegnungen zurück und werde ihn in lieber Erinnerung behalten, heißt es seitens des Klosters. „Lieber Werner, du wirst uns fehlen. Ruhe in Frieden.“ Marx ist am 7. Oktober verstorben und am 13. Oktober in Deutschland beerdigt worden.

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