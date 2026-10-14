Kloster Wernberg trauert: „Lieber Werner, du wirst uns fehlen“

Mit Trauer und tiefem Mitgefühl nimmt das Kloster Wernberg Abschied von Werner Marx. Mit seiner herzlichen Art hat er das Leben und die Begegnungen im Haus über viele Jahre hinweg bereichert und geprägt.

Dankbar für viele schöne Begegnungen

Das Kloster Wernberg trauert um Werner Marx. Der Deutsche war über viele Jahre hinweg ein Gast im Haus und in der Harley-Gemeinschaft engagiert. Sowohl in der Harley-Gemeinschaft als auch im Kloster hinterlässt sein Ableben Trauer. Man blicke dankbar auf die vielen Begegnungen zurück und werde ihn in lieber Erinnerung behalten, heißt es seitens des Klosters. „Lieber Werner, du wirst uns fehlen. Ruhe in Frieden.“ Marx ist am 7. Oktober verstorben und am 13. Oktober in Deutschland beerdigt worden.