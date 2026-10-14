Mega-Verleihung im Casino Velden: Marc Elsberg holt Krimipreis 2026

Marc Elsberg ist Preisträger des Österreichischen Krimipreises 2026 und liest aus „EDEN – Wenn das Sterben beginnt“. Im Rahmen der Lesung erfolgt auch die Preisverleihung an ihn. Die Laudatio hält Bernhard Aichner.

Frühjahr: In der Karibik attackiert ein Riesenkalmar vor den Augen entsetzter Touristen einen Walhai. In der Bucht von Triest treiben Schwärme toter Fische. Im Amazonas verdorrt der Boden. Lokale Einzelphänomene der Natur – so scheint es. Doch weltweit beginnt etwas zu kippen … – klingt spannend? Ist es auch.

Das ist Marc Elsberg

Marc Elsberg wurde 1967 in Wien geboren. Er war Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung in Wien und Hamburg sowie Kolumnist der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“. Heute lebt und arbeitet er in Wien. Mit seinem internationalen Erfolgsroman „Blackout“ etablierte er sich als Meister des Thrillers. Seitdem ist jedes seiner Bücher ein Bestseller und er ein gefragter Gesprächspartner für Politik und Wirtschaft.

Österreichischer Krimipreis

Der Österreichische Krimipreis steht für die besondere Würdigung der Kriminalliteratur und wird nun bereits zum neunten Mal verliehen. Über 100 Krimispezialist:innen – Buchhändler:innen, Blogger:innen und Journalist:innen stimmen ab. Der Preis wird an Autor:innen verliehen, deren Kriminalromane inhaltlich und literarisch besonders überzeugen und die kulturelle und gesellschaftliche Relevanz des Genres unterstreichen sowie richtungsweisende neue Entwicklungen innerhalb des Genres anstoßen. Die bisherigen Preisträger:innen sind Thomas Raab, Ursula Poznanski, Alex Beer, Andreas Gruber, Herbert Dutzler, Rita Falk, Eva Rossmann und Nele Neuhaus.