KTS Warmbad Villach: Neue 3-jährige Hotelfachschule startet

Die Kärntner Tourismusschule (KTS) Warmbad Villach startet ab dem Schuljahr 2027/28 die dreijährige Hotelfachschule KTS³ neu: Ein praxisnahes Ausbildungsmodell mit Fokus auf Digitalisierung, Kochen, Events und KI.

Die Kärntner Tourismusschule (KTS) Warmbad Villach setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft der Tourismusausbildung. Ab dem Schuljahr 2027/28 startet die dreijährige Hotelfachschule KTS³ – Die Hotelfachschule neu gedacht. Unter dem Motto „3 Jahre. 3 Welten. Viele Möglichkeiten.“ kombiniert die Schulform Fachausbildung, Persönlichkeitsentwicklung und wirtschaftliches Know-how.

Digitalisierung, KI & Kulinarik im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf der Spezialisierung „Tourismus:digital – Kulinarik & Events“. Neben klassischem Küchenmanagement, Service, Barkeeping und Eventorganisation erwerben die Schüler moderne Kompetenzen in Online-Marketing, Social Media, digitalen Tools sowie Künstlicher Intelligenz. „Die Ausbildung verbindet Tourismus, Allgemeinbildung und wirtschaftliches Verständnis. Sie richtet sich an junge Menschen, die praxisnah in die Branche einsteigen möchten“, betont Schulleiterin Birgit Pipp.

Ersetzt mehrere Lehrabschlüsse

Nach drei Jahren schließen die Absolventen mit der Diplomprüfung Hotelkaufmann bzw. Hotelkauffrau ab und erlangen die Berufs- und Gewerbeberechtigung für Gastronomie und Hotellerie. Der Abschluss ersetzt dabei die Lehrabschlussprüfungen für die Berufe Koch/Köchin, Gastronomie-/Restaurantfachmann/-frau sowie Hotel- und Gastgewerbeassistent/in. Ein verpflichtendes Praktikum von 24 Wochen – auf Wunsch auch international über Erasmus+ gefördert – garantiert den direkten Bezug zur Praxis. Zudem steht den Jugendlichen eine Unterbringung im schuleigenen Lehrhotel ATRIUM am Campus zur Verfügung.

„Man muss mit 14 oder 15 Jahren noch nicht wissen, wo man mit 30 stehen möchte. Mit unserer dreijährigen Ausbildung geben wir den Jugendlichen die Zeit und das Werkzeug, um danach sofort ins Berufsleben einzusteigen oder flexibel den Weg Richtung Matura und Studium einzuschlagen“, Elisabeth Mairitsch.

©5 Minuten Elisabeth Mairitsch präsentierte das dreijährige Ausbildungsmodell KTS³ an der Tourismusschule Warmbad Villach.

Wirtschaft „jubelt“ über Praxis-Initiative

Bei der Präsentation zeigten sich Vertreter der Wirtschaft und Absolventen begeistert von der dreijährigen Form. Stefan Sternad von der Wirtschaftskammer Kärnten unterstrich die Notwendigkeit von Praktikern: „Aus der wirtschaftlichen Sicht kann ich nur sagen: Die besten Unternehmer sind oft nicht die Maturanten oder Uni-Studenten, sondern die Praktiker. Diese Ausbildung ist lebensnah und gibt den Jugendlichen echte Perspektiven. Jobgarantie gibt es im Tourismus ohnehin für jeden Guten“, so Sternad. Auch Absolventen heben den Stellenwert der dreijährigen Ausbildung hervor, da sie nach dem Abschluss mit 17 oder 18 Jahren sofort im Berufsleben durchstarten oder flexibel einen Aufbaulehrgang zur Matura oder ein FH-Studium anhängen können.

©5 Minuten | Stefan Sternad (WKK) zeigt sich begeistert von der praxisnahen KTS³-Ausbildung. ©5 Minuten | Am Foto: Zwei ehemalige Absolventen der KTS.