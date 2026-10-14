25 Jahre Innovationskraft: Technologiepark feiert Jubiläum

Der Technologiepark Villach feiert sein 25-jähriges Bestehen. Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, öffnet der Campus bei freiem Eintritt seine Pforten für die Bevölkerung.

Wo früher eine Industrieruine stand, forschen, lernen und arbeiten heute rund 700 Beschäftigte, 1.000 Studierende und 70 Lehrlinge. Über 40 Unternehmen haben sich auf dem 27 Hektar großen Areal angesiedelt. Dieses 25-jährige Jubiläum wird nun gebührend gefeiert.

„Eine beispielgebende Erfolgsgeschichte“

„Der Technologiepark Villach ist eine beispielgebende Erfolgsgeschichte und vereint einen höchst erfolgreichen Bildungsstandort mit weltweit gefragtem Technologie-Know-How“, lädt Bürgermeister Günther Albel alle Interessierten zum Vorbeischauen ein.

Blick hinter die Kulissen

Von 9 bis 15.30 Uhr erhalten Besucher bei freiem Eintritt Einblicke in die Arbeit der ansässigen Betriebe und Forschungseinrichtungen. Ausgehend vom High Tech Campus Villach (HTCV) warten spannende Stationen: Labor-Einblicke & Reinraum: Die Fachhochschule Kärnten öffnet ihre Labore, zudem kann der größte Forschungsreinraum Österreichs besichtigt werden. Für Nachwuchsforscher: Im Mini Educational Lab können Kinder und Familien Wissenschaft hautnah erleben.Quantenphysik zum Anfassen: Von zehn bis elf Uhr steht Beatrix Hiesmayr (IT:U Linz) im Auditorium für ein „Meet & Greet“ bereit und demonstriert mit einem Quantenkoffer moderne Technologien. „Seit 25 Jahren entstehen hier neue Ideen. Wir freuen uns, diese Entwicklung für alle Interessierten sichtbar zu machen“, betont Geschäftsführer Bernhard Lamprecht.