Nahversorgerbonus für Rudorfers Nudelamt in Wernberg

Das Wernberger „Nudelamt“ wurde mit dem Nahversorgerbonus des Landes Kärnten ausgezeichnet. Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig besuchte den regionalen Bio-Betrieb vor Ort.

In Wernberg treffen im „Nudelamt“ von Michael und Nadja Rudorfer traditionelle Handwerkskunst, Unternehmergeist und Innovation zusammen. Seit 2019 werden dort handgemachte Bio-Kasnudeln, Fleischnudeln und seit einiger Zeit auch hausgemachtes Tiramisu produziert.

Auszeichnung von Angeboten oder Spezialitäten

Bei einem Unternehmensbesuch gemeinsam mit Gemeindevorstand Adam Müller überreichte Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig den Inhabern eine kärntenweit einheitliche Präsentationstafel zur Auszeichnung von Angeboten oder Spezialitäten. Zudem wurde der Nahversorger kürzlich mit dem „Nahversorgerbonus“ des Landes Kärnten unterstützt. „Hier treffen traditionelle Handwerkskunst, Unternehmergeist und Innovation zusammen. Das ist eine optimale Kombination, um ein Stück Kärntner Kulturgut lebendig zu halten und gleichzeitig die Versorgung mit Qualitätslebensmitteln in unseren Regionen abzusichern“, sagt Schuschnig.

Bis zu 6.000 Euro

Die Förderaktion wurde 2020 auf Initiative von LH-Stv. Martin Gruber und LR Schuschnig ins Leben gerufen, um der zunehmenden Schließung regionaler Nahversorger entgegenzuwirken. Kleine Lebensmittelbetriebe erhalten dabei bis zu 6.000 Euro – aufgeteilt in 4.000 Euro als Entlastungsbonus für Fixkosten oder Investitionen und 2.000 Euro als Regionalitätsbonus für Marketingleistungen des Genusslands Kärnten. Seit dem Start wurden über zwei Millionen Euro ausgezahlt und somit rund 360 Arbeitsplätze in ganz Kärnten abgesichert.

Fördertopf aufgestockt

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Fördertopf in diesem Jahr aufgestockt. Schuschnig erklärt: „Bereits im Juni dieses Jahres war der Fördertopf ausgeschöpft. Daher haben wir das Budget von ursprünglich 400.000 Euro auf insgesamt 600.000 Euro aufgestockt.“ Neben der finanziellen Entlastung soll die Maßnahme die regionale Wertschöpfung stärken und den Zugang zu Kärntner Qualitätsprodukten sichern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 09:11 Uhr aktualisiert