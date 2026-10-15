Polizeieinsatz in Villach: Großaufgebot und zwei Festnahmen

Wie am Donnerstagmorgen gegenüber 5 Minuten berichtet wurde, soll sich im Bereich der Ossiacher Zeile auf Höhe der Richard-Wagner-Straße ein Polizeieinsatz abgespielt haben. Wir haben erste Informationen.

Ein Leser berichtete von einem Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter unterschiedliche Einheiten der Polizei sowie der Feuerwehr. Zudem ergänzte er, eine Festnahme gesehen zu haben.

Polizei bestätigt Einsatz

5 Minuten hat beim Villacher Stadtpolizeikommando nachgefragt und eine Bestätigung erhalten: Demnach gab es zwei Festnahmen wegen Suchtgift und im Gewaltbereich: Stadtpolizeikommandant Erich Londer erklärte gegenüber der Redaktion zusätzlich, dass auch eine Einheit der Villacher Einsatzreserve im Einsatz stand. Weitere Ermittlungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 09:47 Uhr aktualisiert