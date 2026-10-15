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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Polizeieinsatz.
Die Polizei bestätigte den Einsatz.
Villach
15/10/2026
Polizei bestätigt

Polizeieinsatz in Villach: Großaufgebot und zwei Festnahmen

Wie am Donnerstagmorgen gegenüber 5 Minuten berichtet wurde, soll sich im Bereich der Ossiacher Zeile auf Höhe der Richard-Wagner-Straße ein Polizeieinsatz abgespielt haben. Wir haben erste Informationen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Ein Leser berichtete von einem Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter unterschiedliche Einheiten der Polizei sowie der Feuerwehr. Zudem ergänzte er, eine Festnahme gesehen zu haben.

Polizei bestätigt Einsatz

5 Minuten hat beim Villacher Stadtpolizeikommando nachgefragt und eine Bestätigung erhalten: Demnach gab es zwei Festnahmen wegen Suchtgift und im Gewaltbereich: Stadtpolizeikommandant Erich Londer erklärte gegenüber der Redaktion zusätzlich, dass auch eine Einheit der Villacher Einsatzreserve im Einsatz stand. Weitere Ermittlungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 09:47 Uhr aktualisiert
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