Nach Schicksalsschlag wurde Villacher zum Pflegefall: „Sind an einem Punkt angekommen…“

„Manchmal verändert ein einziger Moment das ganze Leben. Nicht nur das eines Menschen, sondern das einer ganzen Familie“, mit diesen Worten beginnt aktuell ein emotionaler Spendenaufruf aus Villach.

Anfang März hat sich das Leben einer ganzen Familie von einer Sekunde auf die andere verändert. „Meinem Onkel ist ein Aneurysma geplatzt. Seit diesem Tag kämpfen wir gemeinsam mit ihm und hoffen jeden Tag auf kleine Fortschritte“, schildert Natalie O.

Schwerer Pflegefall nach Schicksalsschlag

Nach vielen schweren Wochen im Krankenhaus befindet sich ihr Onkel mittlerweile auf Reha, doch leider hat dieser Schicksalsschlag tiefe Spuren hinterlassen: „Mein Onkel ist heute ein schwerer Pflegefall. Er kann lediglich eine Hand unkontrolliert bewegen und hin und wieder ein einzelnes Wort sagen. Er ist vollständig auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen.“ Am 1. November ist es so weit: Ihr Onkel darf endlich nach Hause kommen. „So sehr wir uns auf diesen Tag freuen, so groß sind auch die Herausforderungen, die damit auf uns zukommen. Für uns als Familie steht fest: Wir möchten ihm trotz allem ein liebevolles Zuhause schenken, in dem er Geborgenheit, Nähe und die bestmögliche Pflege bekommt. Meine Mama wird dafür in Pflegekarenz gehen, um sich täglich um ihn kümmern zu können. Eine Entscheidung, die sie aus Liebe trifft, die aber auch mit großen finanziellen Einbußen verbunden ist.“

Hohe Kosten für Umbau, Hilfsmittel und Therapien

Um seine Versorgung zu Hause überhaupt möglich zu machen, mussten bereits viele notwendige Anschaffungen getätigt werden. Ein behindertengerechtes Auto, ein Pflegebett, ein Rollstuhl und viele weitere Hilfsmittel sind notwendig geworden. „Dazu kommen laufende Kosten und Ausgaben, die uns auch in Zukunft begleiten werden“, ergänzt O. Sie setzt fort: „Doch es geht uns nicht nur darum, ihn zu pflegen – wir möchten ihm auch jede nur mögliche Chance auf Fortschritte geben. Deshalb ist es uns besonders wichtig, dass er auch zu Hause weiterhin bestmöglich gefördert und therapeutisch begleitet wird. Mit regelmäßiger Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie möchten wir ihn dabei unterstützen, vorhandene Fähigkeiten zu stärken, vielleicht kleine Bewegungen oder Worte wiederzuerlangen und seine Lebensqualität so gut wie möglich zu verbessern.“

Familie bittet um Unterstützung

All diese Therapien, Hilfsmittel und die tägliche Pflege bringen jedoch finanzielle Belastungen mit sich. Die Familie versucht nach eigenen Angaben alles, um diese Situation gemeinsam zu meistern, „doch mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir auf Unterstützung angewiesen sind.“ Aus diesem Anlass hat die Familie einen Spendenaufruf gestartet. Mittlerweile konnte bereits ein erster 3.000-Euro-Meilenstein durchbrochen werden. Im Gespräch berichtet Natalie O., dass es nicht der erste Schicksalsschlag für die Familie ist: „Meine Mutter hat eine Hörbehinderung und meine Oma ist Dialysepatientin.“ O. selbst kämpft mit einer Seheinschränkung, trotzdem „geben wir nicht auf und nehmen Andi zu uns. Nur zusammen können wir das alle schaffen“, schildert sie abschließend.

Was ist ein Aneurysma? Ein Aneurysma ist eine krankhafte, dauerhafte und bläschen- oder spindelförmige Ausweitung einer Schlagader (Arterie). Sie entsteht durch eine angeborene oder erworbene Schwäche der Gefäßwand, die dem permanenten Blutdruck nachgibt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 10:29 Uhr aktualisiert