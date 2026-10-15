92-Millionen-Euro-Projekt: Villacher Hauptbahnhof strahlt in neuem Glanz

Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 92 Millionen Euro wird der Bahnhof in Villach für Reisende, Pendler, Transportwirtschaft und Standort in eine neue Zukunft katapultiert.

Die Sanierungsarbeiten haben 2024 bei laufendem Betrieb begonnen und werden 2027 vollständig beendet sein. Sämtliche kundenrelevanten Arbeiten sind jedoch bereits abgeschlossen, weshalb der modernisierte Bahnhof am Donnerstag feierlich eröffnet wurde – unter Anwesenheit von Infrastrukturminister Peter Hanke, Landeshauptmann Daniel Fellner, Landesrat Sebastian Schuschnig, Villachs Bürgermeister Günther Albel und ÖBB-Finanzvorständin Manuela Waldner.

Durch Koralmbahn notwendig geworden

Die Umgestaltung war durch die deutliche Zunahme im Personenverkehr nach der Inbetriebnahme der Koralmbahn notwendig geworden. Neben der Modernisierung von Weichenstellungen, Oberleitungen und Signalanlagen stehen den Fahrgästen nun barrierefreie Zugänge, neue Lifte, moderne Beleuchtungen, Leitsysteme sowie überdachte Bahnsteige mit Photovoltaikelementen zur Verfügung. Zudem wurde die „Bike and Ride“-Anlage um 140 Fahrradstellplätze erweitert, um den Bahnhof als zentrale Mobilitätsdrehscheibe serviceorientiert und kundenfreundlich neu aufzustellen.

„Es war eine sensationelle Bauabwicklung“

Landeshauptmann Fellner betonte, dass Investitionen in die Infrastruktur neben der Stärkung des Standortes auch Lebensqualität bedeuten: „Bei diesem Projekt haben alle gemeinsam mitgespielt: ÖBB, Bund, Land, Stadt, die sensationellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Landesrat Schuschnig hob die Bedeutung für den Wirtschafts- und Lebensraum Kärnten hervor, während Minister Hanke die hohe Verbindungsqualität des Knotenpunkts in alle Himmelsrichtungen lobte. ÖBB-Finanzvorständin Waldner und Bürgermeister Albel unterstrichen schließlich den Mehrwert für Pendler und Touristen. Albel bedankte sich für die reibungslose Umsetzung: „Es war eine sensationelle Bauabwicklung. Das zeigt sich auch darin, dass wir überhaupt keine Beschwerden hatten.“