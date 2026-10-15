Streitfall Biber in Villach: Tierschutz gegen Hochwasserschutz

5 Minuten hat berichtet: Der Biber hatte einen Damm im Zillerbach so dicht gemacht, dass der Unterlauf des Baches versiegte und viele Fische starben. „Man hätte hier auch gelindere Mittel einsetzen können, der Biber ist immer noch streng geschützt. Das Tier hätten wir fangen können und sicher ein Revier gefunden wo er weiterleben hätte können“, so die Juristin Michaela Lehner vom Wiener Tierschutzverein Austria. Und: „Biber regulieren sich selber einer verteidigt sein Revier bis zum Tode, wird der abgeschossen rückt sofort der neue nach. So viele Tiere ein Lebensraum verträgt so viele sind da, es werden auch nicht mehr.“

148 Stück pro Jahr

In einer schriftlichen Beschwerde an die Agrarabteilung des Jagdreferenten LH Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) kritisierte die Abschussverordnungen die es möglich macht, in einem Zeitraum über fünf Jahre pro Jahr 148 Stück der Tiere zu töten. Darin heisst es: Aufgrund der Verordnung, betreffend die vorübergehende Ausnahme von der Schonzeit für den Biber, LGBl. Nr. 23/2025, wurde – für fünf Jahre – ein jährliches Kontingent zur Tötung („Entnahme“) von Bibern in Kärnten – in Höhe von 148 Biberindividuen pro Jahr – festgelegt. Das sind bis zu 740 streng geschützten Tieren in fünf Jahren. Die rechtlich vorgesehenen Einzelfallprüfungen sind jedoch nicht vorgesehen. Daher wird die Formulierung des Kontingentes nach § 6 der Verordnung nicht den Anforderungen für den nach Anhang IV der FFH – Richtlinie streng geschützten Biber gerecht. Aufgrund der Eingriffsmöglichkeiten bei Gefahr in Verzug der Verordnung kommt es faktisch zu einer naturschutzrechtlich jederzeitigen, ganzjährigen Bejagungsmöglichkeit dieses streng geschützten Tieres. Eine pauschale Bejagung des streng geschützten Bibers ist nach der FFH Richtlinie verboten. Ausnahmen von diesem Schutz sind unter strengen Bedingungen und nur für spezifische Einzelfälle – nach einer Prüfung und einem begründeten Ausschluss aller anderen gelinderen Mittel – möglich.

Antwort aus der Agrarabteilung

Kärnten stellt sich aber mit der Biber Abschuss Verordnung sogar gegen die EuGH Judikatur (zb C-674/17, Tapiola): Hier bekräftigte der EuGH dass Ausnahmen vom strengen Schutz der FFH-Richtlinie nur unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Umfang erteilt werden dürfen. Da ein ins Wasser flüchtender Biber in der Praxis oft nur angeschossen werden wird können und im Wasser eine Nachsuche unmöglich ist, widerspricht das Zulassen der unmittelbaren Tötung im Verordnungstext allen Grundsatz des Tierschutzes und der Weidgerechtigkeit. Einem schwer verletzten, angeschossenen Biber kann nicht nachgestellt werden: Er stirbt langsam und qualvoll. Eine Antwort aus der Agrarabteilung ließ nicht lange auf sich warten, darin hieß es: Auf Initiative von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber hat Kärnten seit 2019 eine eigene Biberbeauftragte bzw. einen Biberbeauftragten. Sie bzw. er berät Betroffene vor Ort bei Konflikten und informiert über sinnvolle Präventionsmaßnahmen. Schäden werden über den Kärntner Wildschadensfonds abgegolten. Mit der Biber-Verordnung hat Kärnten außerdem einen klaren rechtlichen Rahmen geschaffen der dort, wo es nötig ist, rasches Handeln ermöglicht und gleichzeitig die Entwicklung des Bestands durch regelmäßiges Monitoring sicherstellt. LH-Stv. Gruber verfolgt die Prämisse des vernünftigen Miteinanders von Mensch und Biber. Das heißt Schutz dort, wo er gebraucht wird, und konsequentes Handeln dort, wo Sicherheit und Existenzen auf dem Spiel stehen.

1.480 Biber in 440 Revieren

Man möchte darauf hinweisen, dass der Biberbestand in Kärnten seit seiner Rückkehr um das Jahr 2004 permanent im Steigen begriffen ist. 2008 lebten bei uns rund 30 bis 50 Tiere, heute sind es rund 1.480 Biber in 440 Revieren. Das entspricht einem jährlichen Zuwachs von etwa 21 Prozent. Die aktuelle Bestandserhebung aus dem Jahr 2025 und der österreichische Bericht an die EU bestätigen einen günstigen Erhaltungszustand. Der Bestand wächst – trotz selektiver Entnahme – weiter. Genau deshalb ist ein aktives Management notwendig. Klar ist auch: Wo sich ein Wildtier so stark vermehrt, steigen auch die Konflikte mit dem Menschen. Im konkreten Fall in Villach geht es um die Sicherheit der Bevölkerung. Am Warmen Bach haben die Biber den Hochwasserschutzdamm stark beschädigt.

Tierfreundliche Idee, Umsetzung aber schwer

Die Wasserwirtschaft hat rund 15 Grabstellen und Fluchtröhren festgestellt, die teilweise bis fast zur Dammkrone reichen. Dieser Damm ist Teil des Hochwasserschutzes der Stadt Villach gegenüber der Gail und muss umgehend saniert werden. Dem Schutz von Menschen, ihren Häusern und ihrem Eigentum muss immer oberste Priorität eingeräumt werden. Die Entnahme einzelner Tiere hat keinerlei Einfluss auf den günstigen Erhaltungszustand des Bibers in Kärnten. Die Idee, Biber einzufangen und anderswo freizulassen, klingt zwar tierfreundlich, ist in der Praxis aber nicht so einfach umzusetzen. Innerhalb Kärntens gibt es keine freien Reviere, sämtliche für den Biber geeigneten Lebensräume in Kärnten, vor allem in den Tal- und Beckenlagen, sind bereits weitgehend besetzt.