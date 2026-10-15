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/ ©Montage: Google Streetview & privat
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Vereinsgebäude des Magdalener Sportclubs sowie Andi.
Aus dem Derby zwischen dem Magdalener SC und Admira Villach wird ein Spendenevent.
Villach
15/10/2026
Zusammenhalt

Fußballklub startet Spendenaktion: „MSC Familie hält weiterhin zu ihm“

Beim Fußball-Stadtderby des Magdalener SC gegen Admira Villach am Samstag, 17. Oktober, sammeln die Gastgeber Spenden für jenen Kärntner, der nach einem geplatztem Aneurysma auf dauerhafte häusliche Pflege angewiesen ist.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(181 Wörter)
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Anfang März veränderte ein geplatztes Aneurysma das Leben einer Kärntner Familie schlagartig. Andi wurde dadurch zum Pflegefall und kehrt nach langen Aufenthalten im Krankenhaus sowie in der Reha nun nach Hause zurück. Um die hohen finanziellen Belastungen für Therapien, Hilfsmittel und die tägliche Pflege zu stemmen, läuft derzeit eine Spendenaktion auf der Plattform GoFundMe – 5 Minuten berichtete. Zusätzlich will auch der Magdalener SC die Betroffenen unterstützen: Beim Heimspiel gegen Admira Villach am Samstag, dem 17. Oktober 2026, startet der Verein ein eigenes Spendenevent. Immerhin ist Andi ein langjähriger Mitarbeiter und persönlicher Freund des SC.

„Hoffnung sammeln, Hoffnung schenken“

Von jedem verkauften Ticket des Derbys fließt ein Euro direkt an die Familie des Betroffenen. Zusätzlich stehen im Eingangsbereich sowie bei der Kantine Spendenboxen bereit. Mit dieser Initiative appelliert der Klub an den Zusammenhalt der Sportgemeinschaft: „Bitte helft alle mit, um unserem Freund zu zeigen, dass die gesamte MSC Familie weiterhin zu ihm hält“, betont Obmann Michael Preyhaupt abschließend.

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