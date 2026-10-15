Von Verdi über Mozart: Hochkarätiges Klassik-Konzert im CCV

Am kommenden Dienstag, 20. Oktober, ist die Camerata Sinfonica mit dem Völkermarkter Opernchor in Villach zu Gast.

Am kommenden Dienstag, 20. Oktober, ist die Camerata Sinfonica mit dem Völkermarkter Opernchor in Villach zu Gast.

Die Camerata Sinfonica Austria entführt gemeinsam mit dem Völkermarkter Opernchor und hochkarätigen Solisten in die Welt der Oper und Operette.

Faszinierende Welt der Oper und Operette

Mit spritzigen Moderationen, einem spielfreudigen Ensemble aus herausragenden Solisten, dem Orchester „Camerata Sinfonica Austria“ (Leitung: Davorin Mori) und dem „Völkermarkter Opernchor“ (Leitung: Lukas Joham) wird das Publikum in Villach am 20. Oktober in die faszinierende Welt der Oper und Operette entführt. Begleitet von den Tänzerinnen der Tanzschule „Ballett Zentrum“ (Leitung: Elisa Miklauc) tauchendie Zuhörer auch optisch ein, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit.

Verdi, Mozart, Lehárs, Offenbach und Co.

Der Abend wird ein Fest der Musik mit einem „Best Of“ aus der Opern- und Operettenwelt. Zu hören sein werden Klassiker wie etwa „Brindisi“ von Giuseppe Verdi, „Pa Pa Pa“ von Wolfgang Amadeus Mozart, oder die unvergesslichen Melodien aus Franz Lehárs „Die Lustige Witwe“, dem „Can Can“ von Jacques Offenbach und Emmerich Kálmáns „Die Csárdásfürstin“. Die Arien, Duette und Ensembles zeigen alle Facetten des Musiktheaters an einem Abend, heißt es weiter. Als Solisten stehen Franziska Elkins, Kerstin Grotrian, Melanie Wurzer, Roman Pichler, Raimund Stangl und Special Guest Iva Schell auf der Bühne.