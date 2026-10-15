Von Verdi über Mozart: Hochkarätiges Klassik-Konzert im CCV
Ein musikalisches Highlight erwartet Klassik-Fans am kommenden Dienstag, dem 20. Oktober 2026, im Congress Center Villach.
Die Camerata Sinfonica Austria entführt gemeinsam mit dem Völkermarkter Opernchor und hochkarätigen Solisten in die Welt der Oper und Operette.
Faszinierende Welt der Oper und Operette
Mit spritzigen Moderationen, einem spielfreudigen Ensemble aus herausragenden Solisten, dem Orchester „Camerata Sinfonica Austria“ (Leitung: Davorin Mori) und dem „Völkermarkter Opernchor“ (Leitung: Lukas Joham) wird das Publikum in Villach am 20. Oktober in die faszinierende Welt der Oper und Operette entführt. Begleitet von den Tänzerinnen der Tanzschule „Ballett Zentrum“ (Leitung: Elisa Miklauc) tauchendie Zuhörer auch optisch ein, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit.
Verdi, Mozart, Lehárs, Offenbach und Co.
Der Abend wird ein Fest der Musik mit einem „Best Of“ aus der Opern- und Operettenwelt. Zu hören sein werden Klassiker wie etwa „Brindisi“ von Giuseppe Verdi, „Pa Pa Pa“ von Wolfgang Amadeus Mozart, oder die unvergesslichen Melodien aus Franz Lehárs „Die Lustige Witwe“, dem „Can Can“ von Jacques Offenbach und Emmerich Kálmáns „Die Csárdásfürstin“. Die Arien, Duette und Ensembles zeigen alle Facetten des Musiktheaters an einem Abend, heißt es weiter. Als Solisten stehen Franziska Elkins, Kerstin Grotrian, Melanie Wurzer, Roman Pichler, Raimund Stangl und Special Guest Iva Schell auf der Bühne.
Weitere Details zur Veranstaltung
Wann? Dienstag, 20. Oktober, 19.30 Uhr
Karten gibt es bei allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und über die Website.
Wo? Im Congress Center Villach
Ab 18.45 Uhr findet ein Einführungsgespräch zum Opernabend statt (Eintritt frei!)