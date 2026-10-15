Neuer Wörthersee-Hit feiert am Freitag Premiere in Velden

Harter Rock trifft auf Schlager: Auf diesen ungewöhnlichen Stilmix setzt die Band KORNEHLIUS. Nach dem 2023 veröffentlichten Werk „Andy Oliver“ bringt die Gruppe am Freitag einen weiteren Hit heraus. Wovon die neue Single handelt, haben die Künstler 5 Minuten im Interview verraten.

Interview mit KORNEHLIUS

Wer steht hinter KORNEHLIUS und wer gehört zur Band?

KORNEHLIUS, das sind … Eva Mion

Dr. Andreas Inthal

Dr. Marco Kletz

Matthias Inthal

Stephan Rogl

Welchen Berufen gehen die Mitglieder im bürgerlichen Leben nach?

Eine Band zwischen bürgerlichem Leben und völliger musikalischer Entgleisung. Die Musiker gehen nebenbei seriösen Berufen nach, sind nämlich Mediziner, Beamte, Piloten und Zahntechniker.

Wie kam die Band auf die Idee, Hardrock mit 70er-Jahre-Schlager zu verbinden?

Wir sind früh mit den Beatles und später daraus resultierenden Neigungen zu Metallica, Rage Against the Machine und Oasis aufgewachsen und spielen schon seit der Schulzeit gemeinsam in verschiedensten Formationen und Genres (Jazz-Schulband, Familienband, Coverband). Die Ideen und auch Genres für die Songs entstehen spontan und sind kein geplantes Produkt. Man kann sagen: Der Song findet uns, egal woher er kommt.

Was steckt hinter dem Konzept aus Gegensätzen, Kitsch und Übertreibung?

Es ist der Spiegel einer materialistisch definierten Gesellschaft. Gerade im Internet präsentiert sich jeder von seiner übertrieben gutaussehenden, erfolgreichen Seite. Das es in Wirklichkeit bei jedem etwas anders aussieht, möchten wir mit unserer dezenten Überspitztheit ins Bewusstsein der Menschen rufen.

Welche Songs wurden bisher veröffentlicht und wovon handelt der neue Titel „Am Wörthersee“?

Nach dem Debut-Hit „Andy Oliver“, der von einem lieben Freund und Gastronom aus Velden handelt, vermitteln wir nun ein etwas breiteres Spektrum an „Wörthersee-Flair“. Der Titel und auch das Musikvideo lehnen sich an bereits vergangene, aber sehr gute, Zeiten an, in denen das Leben ohne Handy und Internet noch etwas lockerer war. Jedoch spricht der neue Song viele Klischees und tagesaktuelle Themen an, die sich um diesen paradiesischen See ranken.

Was passiert morgen, wo?

Der Moment ist bittersüß. Im Bluesiana Velden, wo einst Udo Jürgens und Falco um 4 Uhr morgens noch auf einen Steaktoast einkehrten, und im Laufe der Jahrzehnte einige der größten Musiker der Welt, ganz heimlich und intim zu ihren Wurzeln zurückfanden, durften auch wir als junge Burschen unsere ersten Rock-Konzerte spielen. Leider ist es das allerletzte Konzert in diesen heiligen Hallen, bevor das Haus komplett abgerissen und der Ort wohl eine andere Bedeutung bekommen wird. Es war uns ein Anliegen, dieses Lokal mit seiner Schöpferin und guten Seele Gudrun Kofler, würdig zu verabschieden und es ist für uns die größte Ehre, dort morgen den allerletzten Ton zu spielen. Es wird im Anschluss des Live Acts auch noch das Musik-Video zum Song vor Ort präsentiert.

Welches Feedback bekommt ihr von der harten Rock-Szene und wie reagieren klassische Schlager-Fans auf eure Musik?

Das wissen wir noch nicht. Es ist für jeden was dabei, das gefällt und es war eine ganz bewusste kompositorische Entscheidung, Musik-Genres miteinander zu verbinden. Nur weil Schlager und Hardrock unterschiedlich klingen, heißt das nicht, dass nicht beide einfach einen guten Tag haben wollen.

Wer von euch schreibt die Texte und woher nehmt ihr die Ideen für die Titel?