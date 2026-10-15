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/ ©Stabentheiner
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Aichingerhütte von oben.
Der Villacher Hausberg wird am Donnerstag zum Ausflugsziel für die ältere Generation.
Dobratsch
15/10/2026
Am Dobratsch
#goodnews

Schöne Herbststunden: Naturerlebnistag für Senioren

Ein abwechslungsreicher Nachmittag steht Senioren am Donnerstag, dem 22. Oktober 2026, im Naturpark Dobratsch bevor. Für die Busfahrt ab Villach gibt es noch freie Kapazitäten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Im Naturpark Dobratsch wartet am 22. Oktober 2026 ein maßgeschneidertes Programm für Senioren. Zwischen 13 und 15 Uhr können die Teilnehmenden die Erlebnisstationen entlang des Wanderwegs von der Aichingerhütte bis zur Rosstratte sowie rund um den „Feldherrenhügel“ erkunden oder die herbstliche Bergkulisse genießen. Anschließend steht ein gemütliches Beisammensein an: Die Bürgermeister der Naturpark-Gemeinden Villach, Arnoldstein, Nötsch und Bad Bleiberg laden die Pensionistinnen und Pensionisten zu einer gemeinsamen Einkehr ein.

Noch Plätze frei

Für Personen aus der Draustadt steht ein kostenfreier Bustransfer bereit. Die Abfahrt erfolgt um 12 Uhr am Busbahnhof Villach mit direktem Ziel Aichingerhütte. Restplätze sind aktuell noch vorhanden. Eine Anmeldung ist bis spätestens Montag, 19. Oktober, unter der Telefonnummer 04242 205-5200 möglich.

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