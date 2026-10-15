Alte Schule wird zu neuem Gemeindezentrum

Aus einer alten Schule wird ein moderner Treffpunkt: Das ehemalige Volksschulgebäude in St. Georgen im Gailtal wurde barrierefrei umgebaut und vor kurzem als „Mahringerhaus“ feierlich eröffnet.

Die alte Volksschule in St. Georgen im Gailtal wurde für 1,34 Millionen Euro neu gestaltet.

Die alte Volksschule in St. Georgen im Gailtal wurde für 1,34 Millionen Euro neu gestaltet.

Unter dem Dach des neuen Gemeindezentrums finden ab sofort die Freiwillige Feuerwehr, die Gailtaler Trachtenkapelle sowie örtliche Vereine und ehrenamtliche Gruppen ihren Platz. Zusätzlich integriert das Objekt eine Sozialwohnung und Räumlichkeiten für eine Physiotherapiegemeinschaft.

Kinderspielplatz und Veranstaltungsort

Auch der Außenbereich bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Die rund 1.500 Quadratmeter große Grünfläche dient als Kinderspielplatz sowie als Veranstaltungsort. Direkt vor Ort befinden sich ein Einstieg zur Langlaufloipe, Möglichkeiten für Orientierungsläufe und eine Sommerbetreuung. „Das Mahringerhaus schafft Raum für Begegnung, Kultur und wichtige Angebote im Ort. Wenn bestehende Gebäude so genutzt werden, dass sie vielen Menschen und Generationen dienen, stärkt das die Gemeinde“, betont Gemeindereferentin Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ).

Millionen-Investition

Auch Landeshauptmann-Stellvertreter und Regionalentwicklungsreferent Martin Gruber (ÖVP) hebt die Bedeutung hervor: „Mit dem Mahringerhaus wurde hier eine wichtige Grundlage geschaffen, die den Ort langfristig stärkt.“ Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) ergänzt: „Mit dem Mahringerhaus entstehen zusätzliche Möglichkeiten für Veranstaltungen sowie Freizeit- und Kulturangebote, die auch Gäste ansprechen können. Das bringt neue Impulse in die Region und kann gleichzeitig die regionale Wertschöpfung stärken.“ Das Gesamtinvestitionsvolumen für das Projekt beläuft sich auf rund 1,34 Millionen Euro. Vorgesehen sind Bedarfszuweisungen von insgesamt 500.000 Euro, EU-LEADER-Mittel von 70.700 Euro, ORE-Mittel von 72.700 Euro, KIG-Mittel von 109.400 Euro.