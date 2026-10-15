Rückwärtsmanöver führt zu Unfall: Pensionistin eingeklemmt

Beim Zurücksetzen auf einem Parkplatz in Villach klemmte ein Alko-Lenker (65) eine Pensionistin (78) ein. Die verletzte Frau wurde ins Klinikum eingeliefert; der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag auf einem Parkplatz in Villach.

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag auf einem Parkplatz in Villach.

Zu einem unglücklichen Zwischenfall kam es am Donnerstag auf einem Villacher Parkplatz. Eine 78-jährige Beifahrerin stieg aus einem geparkten Wagen aus, um Einkäufe auszuladen. Im selben Moment setzte ein 65-jähriger Autofahrer zurück. Er dürfte die Frau nicht bemerkt haben und kollidierte mit der offenstehenden Tür des Fahrzeugs. „Dabei wurde sie eingeklemmt und verletzt“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Villach.

Lenker war alkoholisiert

Nach medizinsicher Erstversorgung wurde die Frau ins Klinikum Villach eingeliefert. Indes wurde ein Alkotest bei dem 65-Jährigen durchgeführt. Dieser ergab laut den Polizisten eine Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.