Von Straße abgekommen: LKW-Unfall nahe Feld am See

Ein LKW kam am Donnerstagabend auf der Millstätter Straße von der Straße ab. Verletzte gab es laut ersten Informationen keine.

Zu einem LKW-Unfall kam es am Donnerstag nahe Feld am See.

Zu einem LKW-Unfall kam es am Donnerstag nahe Feld am See.

Ein LKW-Unfall rief am Donnerstagabend die Einsatzkräfte auf den Plan. Das Schwerfahrzeug kam im Gemeindegebiet von Feld am See aus noch unbekannter Ursache von der Millstätter Straße ab. Die Freiwillige Feuerwehr Feld am See rückte rasch zum Einsatz aus. Nach ersten Informationen gab es keine Verletzten. Um die anschließende Bergung des LKW kümmert sich ein privates Abschleppunternehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 20:46 Uhr aktualisiert