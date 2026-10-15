Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Leserfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt, dass ein LKW von der Straße abgekommen ist.
Zu einem LKW-Unfall kam es am Donnerstag nahe Feld am See.
Feld am See
15/10/2026
Einsatz

Von Straße abgekommen: LKW-Unfall nahe Feld am See

Ein LKW kam am Donnerstagabend auf der Millstätter Straße von der Straße ab. Verletzte gab es laut ersten Informationen keine.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein LKW-Unfall rief am Donnerstagabend die Einsatzkräfte auf den Plan. Das Schwerfahrzeug kam im Gemeindegebiet von Feld am See aus noch unbekannter Ursache von der Millstätter Straße ab. Die Freiwillige Feuerwehr Feld am See rückte rasch zum Einsatz aus. Nach ersten Informationen gab es keine Verletzten. Um die anschließende Bergung des LKW kümmert sich ein privates Abschleppunternehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 20:46 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at