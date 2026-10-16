Aktion gegen soziale Notlagen: Lebensmittelspenden für Villacher in Not

Die Villacher Bevölkerung beteiligte sich mit zahlreichen Lebensmittelspenden, die Personen zugutekommen, die unter finanziellen Engpässen bei der täglichen Versorgung leiden. Die Aktion wird jedes Jahr rund um den 17. Oktober in ganz Österreich durchgeführt, um das Bewusstsein für Armut sowie soziale Notlagen zu schärfen.

„Versuchen zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird“

Harald Sobe, Bezirksobmann der Volkshilfe Villach, betont: „Unsere Arbeit zeigt, wie wichtig Zusammenhalt ist. Ob bei finanziellen Problemen, persönlichen Notlagen oder gegen Einsamkeit im Alter – wir versuchen zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird.“ Gemeinderat und Volkshilfe-Vorstandsmitglied Christopher Slug-Lindner unterstreicht ebenfalls den Stellenwert der Initiative: „Hinter jeder Notlage steht ein Mensch mit seiner eigenen Geschichte. Und manchmal braucht es gar nicht viel, um jemandem das Leben ein Stück leichter zu machen. Wichtig ist, dass wir aufeinander schauen und niemanden alleine lassen.“

41,9 Millionen Euro für den Sozialbereich eingeplant

Ergänzend zur Arbeit der Volkshilfe stellt die Stadt Villach umfangreiche soziale Unterstützungsleistungen bereit. Für das Jahr 2026 sind im Stadtbudget etwa 41,9 Millionen Euro für den Sozialbereich eingeplant. Ergänzend dazu wurde der mit 100.000 Euro dotierte Sozialfonds „Villach hilft“ ins Leben gerufen, um Personen in akuten Notlagen gezielt zu unterstützen. Weitere Angebote der Stadt umfassen das Projekt „Housing First“ zur Bekämpfung von Wohnnot, zinslose Kautionsdarlehen, den Dienst „Essen auf Rädern“ sowie die Förderung diverser sozialer Vereine und Institutionen.