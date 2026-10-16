Villacher Rathausplatz verwandelt sich beim „Inner City Floorball“ in eine Sportarena

In Villach findet am 17. Oktober das Event „Inner City Floorball“ statt. Auf dem Rathausplatz erwarten Besucher von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt Spiele aller Altersklassen und Mitmach-Aktionen.

Neben den Zuschauerspielen gibt es um 11:30 Uhr und 14:15 Uhr die Möglichkeit, im Rahmen von „Family Challenges“ selbst mitzuspielen.

Neben den Zuschauerspielen gibt es um 11:30 Uhr und 14:15 Uhr die Möglichkeit, im Rahmen von „Family Challenges“ selbst mitzuspielen.

Am Samstag findet auf dem Villacher Rathausplatz die Veranstaltung „Inner City Floorball“ statt. Der Staatsmeister VSV Unihockey richtet das Sport-Event unter freiem Himmel mitten in der Innenstadt aus. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Vielfältiges Programm

Von 10 bis 17 Uhr wird den Besuchern ein Programm mit verschiedenen Spielen geboten. Den Beginn machen ab 10 Uhr die Nachwuchsteams der Altersklassen U10, U12 und U15 gegen KAC Floorball und SD Zelenci Kranjska. Um 12:40 Uhr treten die VSV-Damen gegen das U17-Nationalteam an. Um 13:15 Uhr stehen Verabschiedungen zweier langjähriger VSV-Spieler auf dem Programm. Das Spiel der Bundesliga-Herren des VSV Unihockey gegen das österreichische Nationalteam folgt um 16 Uhr.

Bei „Family Challenges“ selbst mitspielen

Neben den Zuschauerspielen gibt es um 11:30 Uhr und 14:15 Uhr die Möglichkeit, im Rahmen von „Family Challenges“ selbst mitzuspielen. Ab 16:20 Uhr ist zudem ein Treffen mit den Bundesliga- und Nationalspielern für Fotos und Autogramme angesetzt.