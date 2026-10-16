„Hoher emotionaler Wert“: E-Scooter von junger Villacherin gestohlen

In Villach wurde ein E-Scooter gestohlen. Besonders bitter für die betroffene Familie: Am Fahrzeug befand sich eine selbstgemachte Blumenkette von großem emotionalem Wert.

Wenn jemand in Villach sich an die Allgemeinheit wenden oder Fragen an eine größere Community stellen möchte, wird immer wieder auf die Facebook-Gruppe „Villacher helfen Villachern – das Original“ verwiesen – schließlich zählen über 33.000 Mitglieder zur Gruppe.

Teurer Scooter entwendet

Am heutigen Vormittag wandte sich eine Mutter mit einem Aufruf an die Community, da der E-Scooter ihrer Tochter gestohlen wurde. Der Diebstahl ereignete sich laut ihren Angaben gestern gegen 17:30 Uhr beim Turnverein Villach in der Gerbergasse. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Modell der Marke Ninebot. Zum Hintergrund: Scooter dieser Marke bewegen sich je nach Modell und Zustand meist in einer Preisklasse von etwa 300 bis 800 Euro.

Scooter-Beschreibung

Das Fahrzeug weist prägnante Merkmale auf: Beim Vorderlicht befindet sich eine selbstgemachte Blumenkette. Zudem sind auf der rechten Seite des Displays sowie auf der linken Seite des E-Scooters kleine Dellen sichtbar. Eine Anzeige bei der Polizei wurde bereits erstattet, schildert die Frau in der Community.

Hoher emotionaler Wert

Besonders bitter für die Familie: Neben dem Scooter ist auch die gebastelte Blumenkette verschwunden, die von der Großmutter gefertigt wurde und einen hohen emotionalen Wert besitzt. Wer Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Scooters geben kann, wird von der Frau gebeten, sich bei der Polizei zu melden.