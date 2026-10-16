ÖBB starten Bieterverfahren für neues Stadtquartier am Westbahnhof Villach

Das Baurecht für die Fläche zwischen Italiener Straße, Steinwenderstraße und der Bahnstrecke wird für die Dauer von 80 Jahren vergeben, der Beginn ist mit 1. Jänner 2028 vorgesehen.

Das Baurecht für die Fläche zwischen Italiener Straße, Steinwenderstraße und der Bahnstrecke wird für die Dauer von 80 Jahren vergeben, der Beginn ist mit 1. Jänner 2028 vorgesehen.

Das Baurecht für die Fläche zwischen Italiener Straße, Steinwenderstraße und der Bahnstrecke wird für die Dauer von 80 Jahren vergeben, der Beginn ist mit 1. Jänner 2028 vorgesehen. Registrierungen für Interessentinnen und Interessenten sind bis 17. Dezember möglich, verbindliche Angebote müssen bis 31. März 2027 eingereicht werden.

Erholungsflächen auf rund 5.200 Quadratmetern

Auf dem ehemaligen Bahnareal soll ein Stadtquartier entstehen, das sozialen und freifinanzierten Wohnbau, soziale Infrastruktur wie Kindertagesstätte und Kindergarten, Angebote für den täglichen Bedarf sowie innovative Arbeitsstätten umfasst. Ergänzt wird das Angebot durch öffentliche Frei- und Erholungsflächen im Ausmaß von dauerhaft rund 5.200 Quadratmetern. Der Bebauungsplan teilt das Areal in drei Bauabschnitte mit überwiegend drei- bis fünfgeschossigen Gebäuden und punktuell bis zu siebengeschossigen Ecken.

Vielfältig genutzter Teil der Stadt

Das Vorhaben beruht auf dem europäischen Architekturwettbewerb „EUROPAN E15“. Grundlagen wurden von Stadt, Land und ÖBB in einem Qualitätshandbuch festgeschrieben, und die Entwicklung nach den Kriterien des klimaaktiv-Standards ist im städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Villach und der ÖBB-Infrastruktur AG verankert. „Mit dem Stadtquartier am Westbahnhof entwickeln wir ein zentral gelegenes ehemaliges Bahnareal zu einem lebendigen und vielfältig genutzten Teil der Stadt weiter. Wohnen, Arbeiten, soziale Infrastruktur und qualitätsvolle Freiräume werden hier miteinander verbunden. Der Start des Bieterverfahrens schafft nun die Grundlage für die nächste Phase der Quartiersentwicklung“, so Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG.

©ÖBB/Martin Hofmann Günther Albel, Bürgermeister von Villach und Silvia Angelo, Vorständin ÖBB Infrastruktur AG.

Zweigeschoßige Tiefgarage Teil des Konzepts

Auch Villachs Bürgermeister Günther Albel betont die Bedeutung des Projekts: „Der Westbahnhof ist eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte in Villach. Mit der geplanten Quartiersentwicklung verbinden wir geförderten Wohnbau, nachhaltige Mobilität, soziale Angebote und hohe Aufenthaltsqualität. Dieses moderne Quartier wird den wachsenden Standort Villach stärken und Raum für Begegnung, Leben und Arbeiten schaffen.“ Das Areal zeichnet sich durch seine direkte Anbindung an den öffentlichen Verkehr über den Bahnhof und die Bushaltestelle „CHS Villach Westbahnhof“ aus. Der Hauptplatz liegt rund einen Kilometer, der Stadtpark etwa 200 Meter entfernt. Die Energieversorgung soll gebäudeübergreifend über ein Niedertemperatur-Energienetz erfolgen, das Umweltenergie, Fernwärme und Photovoltaikstrom kombiniert sowie zur Kühlung genutzt werden kann. Das Potenzial für Photovoltaik auf Dächern und Fassaden liegt bei rund 500 bis 800 kWp. Ergänzend ist der Bau einer zweigeschoßigen Tiefgarage Teil des Konzepts.