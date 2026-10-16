V-Club in Villach: Eröffnungstermin für Neustart steht fest

Der V-Club in Villach startet bald neu durch. Von 22. bis 24. Oktober läutet ein dreitägiges Opening Weekend eine neue Ära ein.

Der V-Club in Villach steht vor dem Neustart: Vom 22. bis 24. Oktober wird das Opening Weekend gefeiert.

Der V-Club in Villach steht vor dem Neustart: Vom 22. bis 24. Oktober wird das Opening Weekend gefeiert.

Vor knapp einem Monat konnte 5 Minuten exklusiv erfahren, dass der V-Club in Villach mit neuen Betreibern durchstartet. Wir berichteten, dass es ein neues Partykonzept gibt sowie die Halloween-Party am 31. Oktober stattfindet.

Es geht wieder los

Mit einer deutschen Betreibergesellschaft wurde ein neuer Pächter gefunden, übernommen wurde ausschließlich der Clubbetrieb. Jetzt steht auch fest, wann es wieder losgeht: Und zwar soll von 22. bis 24. Oktober mit einem dreitägigen Opening Weekend „eine neue Ära“ eingeläutet werden. „Die Gäste dürfen sich auf modernste Technik, gesenkte Getränkepreise und neue Eintrittsregelungen freuen“, heißt es seitens der Betreiber am Freitag in einer Aussendung.

Donnerstag, Freitag und Samstag

Der Club möchte auf ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm mit unterschiedlichen Musikrichtungen, Clubnächten und Mottopartys setzen. Die Öffnungszeiten erstrecken sich dabei über Donnerstag, Freitag und Samstag von 21 bis 4 Uhr. Abweichungen des Plans werden im Vorhinein bekanntgegeben. Am Donnerstag soll der Eintritt kostenlos sein, am Freitag und Samstag hingegen gibt es bestimmte Zeiten, von 21 bis 22 Uhr sowie ab 1:30 Uhr. Der reguläre Clubbetrieb ist ab 18 Jahren zugänglich, bei ausgewählten Sonderveranstaltungen wird der Einlass bereits ab 16 Jahren möglich sein.