Am Dobratsch: Eigene Kehre für ÖSV-Star Kathi Truppe

Die Kehre 6 befindet sich direkt auf dem Weg zur Aichingerhütte – einem traditionsreichen Ort des Villacher Skisports. 1913 ließ die Skiläufervereinigung Villach unter Obmann Josef Aichinger diese Hütte errichten, die bis heute an die damalige Ski-Ära am Dobratsch erinnert. Initiator und Tourismus-Stadtrat Christian Pober (ÖVP) betont die historische Bedeutung des Standorts: „Der Dobratsch und der Skisport gehören historisch eng zusammen. Die Aichingerhütte erinnert bis heute an diese Tradition. Deshalb könnte es kaum einen passenderen Platz für die Kathi-Truppe-Kehre geben. Mit dieser Widmung möchten wir ihre großen sportlichen Leistungen würdigen und gleichzeitig ein sichtbares Zeichen ihrer Verbundenheit mit Villach, ihrer Geburtsstadt, setzen.“

©villacher-alpenstrasse.at / Helge Bauer Am Foto: Villachs Stadtrat Christian Pober, „Kathi“ Truppe, Finkensteins Gemeindevorständin Gerlinde Bauer-Urschitz und Johannes Hörl, Geschäftsführer Villacher Alpenstraßen GmbH (v.l.)

Ein Stück Skigeschichte

Die 30-jährige ÖSV-Athletin ist in Villach geboren und wohnt in der Gemeinde Finkenstein. Zu ihren größten Karriere-Erfolgen zählen die Goldmedaille im Teambewerb bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking sowie der Vizeweltmeistertitel 2019 in Åre. Auch Christian Poglitsch (ÖVP), Bürgermeister der Heimatgemeinde Finkenstein, gratuliert: „Kathi Truppe trägt die Region Villach seit vielen Jahren erfolgreich in die internationale Sportwelt hinaus und ist ihrer Heimat Finkenstein am Faaker See dabei immer verbunden geblieben. Dass ihre Kehre in unmittelbarer Nähe der historischen Aichingerhütte an der Villacher Alpenstraße liegt, ist eine besonders schöne Verbindung: Hier treffen Villacher Skigeschichte und eine herausragende Sportlerin unserer Zeit aufeinander.“

Truppe: „Erfüllt mich mit Stolz“

Johannes Hörl, Geschäftsführer der Villacher Alpenstraßen GmbH, erklärt: „Die persönlichen Kehrentafeln entlang der Villacher Alpenstraße erzählen Geschichten von Menschen, die mit Villach und unserer Region eng verbunden sind. Mit Kathi Truppe kommt nun eine weitere außergewöhnliche und international erfolgreiche Kärntner Sportpersönlichkeit dazu.“ Die Skirennläuferin selbst zeigt sich erfreut über die Auszeichnung: „Meine Heimat liegt mir sehr am Herzen. Dass ich nun am Dobratsch eine Kehre bekomme, erfüllt mich mit Stolz und ist für mich eine besondere Ehre!“