Workshop in Villach: So klappt das Miteinander mit dem Hund

Aufgrund der großen Nachfrage lädt die Stadt Villach erneut zum „Leinengespräch“. Die beiden Hundetrainer Birgit und René Franc vermitteln im Zuge dessen alltagstaugliches Wissen rund um den Umgang mit den Vierbeinern.

Ziel der Veranstaltung ist es, das gegenseitige Verständnis und die Rücksichtnahme im Alltag zu fördern. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) betont: „Wir möchten dazu beitragen, dass Begegnungen für alle Beteiligten angenehm verlaufen. Da der Wunsch nach einem weiteren Leinengespräch groß war, kommen wir diesem Anliegen nun gerne nach.“

Tipps für den Alltag

Im Zentrum des Vortrags der Hundetrainer Birgit und René Franc stehen praxisnahe Ratschläge zur Leinenführung sowie zum verlässlichen Rückruf. Eine funktionierende Verständigung bildet nämlich die Basis für stressfreie Ausflüge. „Wenn die Kommunikation passt, muss die Leine nur selten kurzgehalten werden“, erklärt Katholnig. Auch Personen ohne eigenen Hund erhalten wertvolle Einblicke. Ungefragtes Streicheln oder Umarmen bedeutet für die Tiere beispielsweise Stress, da nicht jeder Vierbeiner von Fremden berührt werden möchte.