Naturpark Dobratsch wird zum Outdoor-Klassenzimmer

Der Naturpark Dobratsch verwandelt sich am 22. Oktober 2026 unter dem Motto „Naturerlebnis für Jung und Alt“ in einen Lern- und Begegnungsraum. Das Geschehen spielt sich im Areal zwischen der Aichingerhütte und der Rosstratte ab.

Vormittags erkunden rund 450 Schulkinder der 3. und 4. Klassen von Naturpark-(Partner-)Schulen die Region. An interaktiven Stationen vermitteln insgesamt 20 Organisationen – wie Geosphere Austria, die Rettungshundebrigade, der Villacher Alpengarten, das Wasserwerk Villach oder Naturpark-Ranger – Einblicke in ihre Tätigkeiten. Ziel ist es, allen Kindern der Region mindestens einmal das direkte Erlebnis im Gipfel- und Almbereich zu ermöglichen.

©Kohlmeier Im Naturpark Dobratsch gibt es allerhand zu entdecken.

Schöne Herbststunden

Ab 13 Uhr richtet sich das Angebot an die ältere Generation. Die Naturpark-Gemeinden laden Seniorinnen und Senioren zu einem herbstlichen Rundgang ein. Anschließend folgt eine Einkehr auf ein Getränk in der Aichingerhütte oder im Rosstrattenstüberl. 5 Minuten berichtete. Die Vorstandsmitglieder des Naturparks – Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig sowie die Bürgermeister Reinhard Antolitsch, Alfred Altersberger und Christian Hecher – heben das Miteinander hervor: „Ein besonderer Dank gilt der Villacher Alpenstraße, die den Naturerlebnistag tatkräftig unterstützt.“ Gemeinsam mit dem Team blicken sie voller Vorfreude auf das generationenübergreifende Fest.