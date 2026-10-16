Sechster Sieg in Folge: Villacher Backstube ist wieder Kärntens Nummer 1

Die Villacher Bäckerei Berger setzt ihren Siegeszug fort und holt sich im Zuge des diesjährigen Falstaff-Votings zum sechsten Mal hintereinander den Titel als beliebteste Backstube Kärntens.

Das Lifestyle-Magazin Falstaff hat seine Community auch heuer wieder dazu aufgerufen, ihre Lieblings-Bäckereien in Kärnten zu nominieren. Nach der Nominierungsphase traten die zehn meistgenannten Betriebe im Rahmen eines Online-Votings gegeneinander an. Nun stehen die Gewinner offiziell fest.

Bäckerei Berger holt sich einmal mehr Platz 1

An der Spitze der Kärntner Bäckereien gibt es dabei keine Überraschung: Die Bäckerei Berger sicherte sich erneut den ersten Rang und verteidigte damit bereits zum sechsten Mal in Folge erfolgreich ihren Titel. Den zweiten Platz auf dem Podium eroberte die Bäckerei Selitsch aus Arnoldstein. Komplettiert wird die Spitze durch die Bäckerei Wienerroither auf dem dritten Rang, während sich Martin Auer in Klagenfurt den vierten Platz holte.