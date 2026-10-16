Heimpleite: VSV unterliegt den Graz 99ers

Spannung pur in der Villacher Stadthalle: Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, trafen ab 19.15 Uhr der EC iDM Wärmepumpen VSV und die Moser Medical Graz99ers aufeinander. Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie und belohnten sich im Eröffnungsdrittel für ihren Einsatz. In der 14. Spielminute war es Kevin Hancock, der nach Vorarbeit von John Hughes und Ryan Sproul den Treffer zum 1:0-Führungstreffer für die Kärntner erzielte.

Ausgleich im zweiten Drittel

Mit dem knappen Vorsprung ging es in den zweiten Spielabschnitt, in dem die Gäste aus der Steiermark schrittweise besser ins Geschehen fanden. Kurz vor der zweiten Drittelpause schlug Graz schließlich zu: Jonas Dobnig verwertete ein Zuspiel von David Maier zum 1:1-Ausgleich. Doch bereits in der 41. Minute schlug Hancock zum zweiten Mal an diesem Abend zu und brachte den VSV wieder mit 2:1 in Front. Ein Doppelschlag der Graz 99ers kippte das Spiel allerdings. Kevin Roy glich in der 50. Minute aus, ehe Chris Collins nur wenige Sekunden später den 3:2-Treffer für die Grazer erzielte. Für den Schlusspunkt sorgte schließlich Manuel Ganahl – der VSV musste sich damit geschlagen geben.