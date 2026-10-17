Motor für Wirtschaft und Forschung: Der Technologiepark Villach wird 25

Der Technologiepark Villach (TPV) feiert sein 25-jähriges Bestehen und blickt auf eine beeindruckende Transformation vom ehemaligen Zellstoffwerk zu einem modernen Innovationscampus zurück. Seit der Eröffnung des ersten Gebäudes im Jahr 2001 haben sich dort zentrale Kompetenzfelder wie Mikroelektronik, Mechatronik und erneuerbare Energien etabliert. Heute vereint das Areal über 40 Unternehmen mit rund 700 Beschäftigten, 1.000 Studierende der Hochschule Kärnten sowie 70 Lehrlinge.

„Weit mehr als ein Standort für Unternehmen“

Bei der Jubiläumsveranstaltung hob Landesrätin Beate Prettner in Vertretung von Landeshauptmann Daniel Fellner die Relevanz des Standorts hervor: „25 Jahre Technologiepark Villach stehen für 25 Jahre Hochtechnologie, Innovation, Fortschritt und erfolgreiche Zusammenarbeit. Was hier entstanden ist, ist weit mehr als ein Standort für Unternehmen: Der Technologiepark ist ein wichtiger Motor für den Wirtschafts- und Technologiestandort Kärnten, schafft hochwertige Arbeitsplätze und bringt Forschung, Entwicklung, Bildung und Wirtschaft zusammen. Gerade in Zeiten, in denen technologische Kompetenz und Innovationskraft entscheidende Zukunftsfaktoren sind, zeigt sich, wie wichtig solche starken Netzwerke für Kärnten sind. Ich gratuliere herzlich zum 25-jährigen Bestehen und danke allen, die den Technologiepark zu dem gemacht haben, was er heute ist.“

Bereichsübergreifende Kooperationen

Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig betonte die Bedeutung der bereichsübergreifenden Kooperation: „Der Technologiepark Villach ist ein starker Partner für Innovation und Forschung in Kärnten. Das Erfolgsrezept der letzten 25 Jahre liegt in der engen Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung. Unser gemeinsames Ziel ist es, diesen Weg entschlossen weiterzugehen und die Rahmenbedingungen für den Standort weiter zu optimieren.“ Zu den Rahmenbedingungen zählt insbesondere der Ausbau der digitalen Infrastruktur durch den neuen Internet Exchange ALPSiX. „Davon profitiert auch der Technologiepark Villach massiv. Der direkte Zugang zu leistungsstarken digitalen Netzen wertet den Standort auf, stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit und schafft neue Chancen für Wachstum und Betriebsansiedelungen“, so Schuschnig.

Engere Vernetzung geplant

Auch TPV-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht sieht in dem Meilenstein einen Ansporn: „Wir verstehen das Jubiläum als Auftrag, die Zukunft aktiv weiter zu gestalten, Innovation zu ermöglichen und gemeinsam mit unseren Partnern die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.“ Um Kärnten als Innovationsstandort im Alpen-Adria-Raum nachhaltig zu festigen, rückt künftig die engere Vernetzung mit den Technologieparks in Klagenfurt und im Lavanttal sowie dem Forschungsraum Graz via Koralmbahn weiter in den Fokus.