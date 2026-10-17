Brennendes Auto auf der A11: Nächtlicher Einsatz für Feuerwehren aus Villach-Land

Mitten in der Nacht kam es auf der A11 zu einem Zwischenfall, der das rasche Eingreifen der örtlichen Einsatzkräfte erforderte.

Um genau 0:14 Uhr wurden die Feuerwehr St. Jakob im Rosental, die Feuerwehr Friessnitz Rosenbach sowie die Freiwillige Feuerwehr Rosegg zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn alarmiert.

Während der Fahrt in Brand geraten

Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache direkt während der Fahrt in Brand geraten. Die eingetroffenen Einsatzkräfte begannen umgehend unter schwerem Atemschutz und dem Einsatz von zwei Hochdruckrohren mit der Brandbekämpfung, wodurch das Feuer rasch gelöscht werden konnte. Glücklicherweise blieben beim Vorfall alle Beteiligten unverletzt.

Glutnester kontrolliert

Um versteckte Glutnester vollständig auszuschließen, wurde das Fahrzeug im Anschluss mehrfach mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, bis schließlich „Brand aus“ gemeldet wurde. Zum Abschluss des Einsatzes erklärte die Feuerwehr St. Jakob im Rosental: „Anschließend unterstützten wir noch den Abschleppdienst bei der Bergung des Fahrzeuges. Danach konnten wir wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.“