„Einer meiner Stammkunden…“: Villacher startet Hilfsaktion für Familie

Nach einem Schicksalsschlag kämpft ein Villacher mit schweren körperlichen Folgen. Sein Stammcafé wurde nach einem Beitrag von 5 Minuten darauf aufmerksam und startete kurzerhand eine besondere Initiative.

Anfang März veränderte sich das Leben einer Kärntner Familie schlagartig: „Andi„, dem Onkel von Natalie O., platzte ein Aneurysma – wir berichteten ausführlich. Nach wochenlangem Krankenhausaufenthalt befindet sich der Villacher mittlerweile auf Rehabilitation. Der Schicksalsschlag hat jedoch tiefe Spuren hinterlassen, denn der Villacher ist nun auf Pflege angewiesen, welche mit hohen Kosten verbunden ist.

„Das war einer meiner Stammkunden“

Nach dem Bericht von 5 Minuten erkannte ein Leser den Villacher sofort wieder: „Das war einer meiner Stammkunden“, erklärt Gastronom Milojkovic Bogoljub gegenüber der Redaktion. Für den Betreiber des Cafés „Bomi“ im Stadtteil Auen stand unverzüglich fest, dass er der Familie in dieser schweren Zeit unter die Arme greifen möchte.

Spendenwoche mit Höhepunkt am Samstag

Kurzerhand organisierte er eine Spendenaktion unter dem Titel „Gemeinsam für Andi“. Von Dienstag bis Freitag wird im Café eine Box für freiwillige Spenden aufgestellt. Den Höhepunkt bildet der Samstag: An dem Tag spendet der Gastronom von jedem verkauften Kaffee einen Euro aus eigener Tasche. Nach der Woche soll das gesammelte Geld gezählt und im Anschluss direkt an die Familie übergeben werden, erklärt der Betreiber. Für Bogoljub steht dabei vor allem eines im Mittelpunkt: Seinem Stammkunden schnell und unbürokratisch zu helfen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 11:11 Uhr aktualisiert