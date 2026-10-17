Villacher Mediziner mit Helmut-Sinzinger-Preis 2026 ausgezeichnet

Der in Villach als Wahlarzt tätige Internist und Rheumatologe Mathias Ausserwinkler ist mit dem Helmut-Sinzinger-Preis 2026 ausgezeichnet worden.

Die feierliche Preisverleihung fand am 14. Oktober im Billrothhaus der Gesellschaft der Ärzte in Wien statt, nachdem Ausserwinkler seine Forschungsarbeit vor einer Fachjury präsentiert und diskutiert hatte.

Atherosklerose und Fettstoffwechselstörungen

Der jährlich vergebene Preis würdigt herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der Atherosklerose und Fettstoffwechselstörungen, die neue Erkenntnisse zu Gefäßerkrankungen liefern. Die prämierte Studie untersucht den Zusammenhang zwischen rheumatoider Arthritis und atherosklerotischen Gefäßveränderungen und hebt die Relevanz der Herz-Kreislauf-Gesundheit bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen hervor.

Besondere Anerkennung

Für den Mediziner, der in seiner Praxis schwerpunktmäßig internistische, kardiologische und rheumatologische Fälle betreut, bedeutet die Ehrung eine besondere wissenschaftliche Anerkennung.