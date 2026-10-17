Sieg bei den Meisterschaften: Hannah Wiegele springt zu Gold

Gold für Kärnten: Skispringerin Hannah Wiegele sicherte sich am Samstag bei den Meisterschaften auf der Normalschanze in Stams (Tirol) souverän den 1. Platz.

Hannah Wiegele sprang am Samstag bei den Meisterschaften auf der Normalschanze im tirolerischen Stams mit einer überzeugenden Leistung zu Gold. Am Ende setzte sich die 25-Jährige mit deutlichen 12,2 Punkten Vorsprung gegen die zweitplatzierte Oberösterreicherin Julia Mühlbacher durch.

Landeshauptmann gratuliert

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) zeigte sich begeistert vom Goldmedaillengewinn: „Herzliche Gratulation an Hannah Wiegele zu diesem großartigen Erfolg! Solche Leistungen machen unser Bundesland stolz und sind ein starkes Zeichen für die Qualität des Kärntner Sports.“ Der Sportreferent betonte zudem den Einsatz der Athletin: „Hinter solchen Erfolgen stehen unzählige Trainingsstunden und auch Disziplin. Hannah hat eine hervorragende Leistung gezeigt. Ich wünsche ihr, dass sie diesen Schwung mitnimmt und noch viele sportliche Erfolge feiern darf.“

Weitere Kärntner Skisprung-Erfolge

Neben Wiegeles Triumph zeigten auch die weiteren Kärntner Athleten solide Leistungen in Stams. In der Juniorenklasse verpasste Marvin Reinhardt (SV Villach) als Vierter nur knapp das Podest. Bei den Herren landete Daniel Tschofenig (SV Achomitz) auf Rang acht, gefolgt von Maximilian Ortner (SV Villach) als Zehnter. Julijan Smid (SV Achomitz) belegte Platz 14 und Markus Müller (SG Klagenfurt) schloss den Bewerb auf Rang 15 ab. „Unsere Sportlerinnen und Sportler zeigen, wie viel Engagement im Kärntner Skisprung stecken. Mein Glückwunsch gilt Hannah Wiegele zu ihrer Goldmedaille, aber natürlich auch allen anderen Athletinnen und Athleten“, lobte Fellner die gesamte Kärntner Abordnung abschließend.