Hautnah: Ausstellung macht psychische Erkrankungen erlebbar

Vom 20. bis 22. Oktober zeigt die pro mente gruppe kärnten in Villach die Wanderausstellung „Psyche erleben“. Bei freiem Eintritt lernen Besucher die Lebensrealität von Menschen mit psychischen Erkrankungen kennen.

Im Rahmen der Kampagne #redenwirdarüber bringt die pro mente gruppe kärnten die von der pro mente Steiermark entwickelte Wanderausstellung „Psyche erleben“ nach Villach. An interaktiven Stationen bekommen Interessierte hautnah vermittelt, wie sich die Lebensrealität von Betroffenen gestaltet. Unter der Begleitung von geschultem Fachpersonal lässt sich vor Ort spüren und hören, was Krankheitsbilder wie Depressionen oder Schizophrenie subjektiv bedeuten können.

©pro mente gruppe kärnten/Zangerle Einkaufen mit Schizophrenie? Interaktive Stationen zeigen, wie Betroffene ihren Alltag wahrnehmen.

Abbau von Stigmata

So zeigt etwa das sogenannte Schizophrenie-Regal, wie Betroffene einen gewöhnlichen Einkauf im Alltag wahrnehmen. Eine andere Station gewährt Einblicke in das Empfinden bei einer Depression, während Spezialbrillen den Zustand einer Alkoholisierung im nüchternen Zustand simulieren. Das Ziel der Verantwortlichen ist klar definiert: Es gilt, bestehende Stigmata abzubauen, Empathie sowie Verständnis zu fördern und sachliche Informationen bereitzustellen.

Ausstellung öffnet ab 20. Oktober

Die Ausstellung öffnet vom 20. bis 22. Oktober 2026 jeweils von 11 bis 20 Uhr im Novum Villach (Werner-Kofler-Straße 9). Der Eintritt ist kostenlos. Einzelpersonen ab 16 Jahren benötigen keine Anmeldung. Gruppen werden gebeten, sich vorab per E-Mail unter corina.ponta@promente-kaernten.at zu registrieren.

©pro mente gruppe kärnten/Zangerle Die verschiedenen Stationen sollen Verständnis für Erkrankte fördern.

Transparenzhinweis KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 17:02 Uhr aktualisiert