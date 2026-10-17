Betrunken Autos gerammt: Alko-Lenker verursacht Unfall auf A10-Parkplatz
Polizisten zogen am Samstag einen stark alkoholisierten Lenker auf einem Autobahnparkplatz nahe Weißenstein aus dem Verkehr. Der 39-Jährige ist zuvor mit zwei parkenden Fahrzeugen kollidiert.
Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Samstag auf einem Parkplatz der Tauernautobahn bei Weißenstein zwei stehende Fahrzeuge gerammt. An allen drei Wagen entstand Sachschaden. Der Pkw des Mannes war nach dem Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass ihn ein Abschleppdienst abtransportieren musste. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, teilten die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Spittal mit.
Lenker war schwer alkoholisiert
Jedoch nahmen die Polizisten im Zuge der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Alkomatentest bestätigte die Vermutung: Der Mann war schwer alkoholisiert. „Der Führerschein wurde ihm abgenommen“, heißt es vonseiten der Exekutive abschließend.