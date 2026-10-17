Betrunken Autos gerammt: Alko-Lenker verursacht Unfall auf A10-Parkplatz

Polizisten zogen am Samstag einen stark alkoholisierten Lenker auf einem Autobahnparkplatz nahe Weißenstein aus dem Verkehr. Der 39-Jährige ist zuvor mit zwei parkenden Fahrzeugen kollidiert.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag auf einem Autobahnparkplatz nahe Weißenstein.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag auf einem Autobahnparkplatz nahe Weißenstein.

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Samstag auf einem Parkplatz der Tauernautobahn bei Weißenstein zwei stehende Fahrzeuge gerammt. An allen drei Wagen entstand Sachschaden. Der Pkw des Mannes war nach dem Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass ihn ein Abschleppdienst abtransportieren musste. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, teilten die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Spittal mit.

Lenker war schwer alkoholisiert

Jedoch nahmen die Polizisten im Zuge der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Alkomatentest bestätigte die Vermutung: Der Mann war schwer alkoholisiert. „Der Führerschein wurde ihm abgenommen“, heißt es vonseiten der Exekutive abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 17:46 Uhr aktualisiert