Unter dem Motto „21 is lei di hålbe Woahrheit“ lädt der Verein Carinthian Linux Day am Freitag, dem 30. Oktober 2026, zum Kärntner Linuxtåg ein. Das Event feiert sein 21. Jubiläum.

Von 15.00 bis 21.00 Uhr bietet der Verein Carinthian Linux Day im Gymnasium St. Martin in Villach – dem neuen Austragungsort der Veranstaltung – ein umfassendes Programm rund um digitale Souveränität und freie Software. Die Besucher erwartet eine Keynote sowie Diskussionen, Workshops und knapp zwanzig Fachvorträge. Verteilt auf drei Säle decken die Referenten breite Themenfelder ab.

Das steht am Programm Warum wir Betriebssysteme brauchen – und wie Linux unsere Computer verändert hat (Kurt Horvath): ein verständlicher Blick hinter die Kulissen moderner Betriebssysteme, von der Hardwareabstraktion bis zu Rust im Linux-Kernel

(Kurt Horvath): ein verständlicher Blick hinter die Kulissen moderner Betriebssysteme, von der Hardwareabstraktion bis zu Rust im Linux-Kernel Datenschutz ist kein Luxus – sondern Menschenrecht und Bürgerpflicht (Moritz Schmid): warum „Ich habe nichts zu verbergen“ zu kurz greift und wie digitale Selbstverteidigung gelingt.

(Moritz Schmid): warum „Ich habe nichts zu verbergen“ zu kurz greift und wie digitale Selbstverteidigung gelingt. CRITICAL is nit amål di hålbe Wåhrheit (Leonhard Mayr): Monitoring mit Prometheus, von den eigenen Messwerten bis zu Alarmen, die vorher warnen statt nachher.

(Leonhard Mayr): Monitoring mit Prometheus, von den eigenen Messwerten bis zu Alarmen, die vorher warnen statt nachher. Informationsfreiheit: Wie du mit IFG-Anfragen die Republik entschlüsseln kannst (Erwin Ernst Steinhammer): das Grundrecht auf Information in der Praxis.

(Erwin Ernst Steinhammer): das Grundrecht auf Information in der Praxis. Linux Kommandozeile – wer zur Maus greift, hat verloren! (Helmuth Peer): effizienter Desktop-Alltag mit Tastatur und Shell.

(Helmuth Peer): effizienter Desktop-Alltag mit Tastatur und Shell. Das Steam Deck als Desktop PC (happycamper): Steams mobile PC-Konsole mit SteamOS als vollwertiger Heim-PC.

(happycamper): Steams mobile PC-Konsole mit SteamOS als vollwertiger Heim-PC. Self-Hosting: Erste Schritte beim Betreiben eines Servers im Internet (Matthias): Ansible, Docker, Traefik und Backups für Einsteigerinnen und Einsteiger.

(Matthias): Ansible, Docker, Traefik und Backups für Einsteigerinnen und Einsteiger. OpenFarmPlanner (Martin Stipsitz): freie Software für die Anbauplanung Solidarischer Landwirtschaften, inklusive Live-Demo.

(Martin Stipsitz): freie Software für die Anbauplanung Solidarischer Landwirtschaften, inklusive Live-Demo. uvm.

IT-Treffpunkt in Villach

Vor Ort können Interessierte am Info-Desk zudem eigene Lightning Talks für den Ausklang anmelden. Vereinsobmann René Kopeinig betont: „Der Kärntner Linuxtåg ist ein offener Treffpunkt für alle, die neugierig sind – ob Fachpublikum, Schüler oder Einsteiger. Wir freuen uns auf einen Tag des Austauschs im IT-Gymnasium St. Martin und laden alle herzlich ein, vorbeizuschauen.“ Er lädt alle Interessierten zum Austausch in das Villacher IT-Gymnasium ein. Der Eintritt ist frei.