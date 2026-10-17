Frischer Wind an Pflichtschulen: Neue Lehrkräfte starten

Im Casineum Velden fand am Mittwoch die feierliche Begrüßung von rund 60 Kärntner Junglehrerinnen und Junglehrern aus dem Pflichtschulbereich statt. Neben Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) nahmen Bildungsdirektorin Tanja Leitner, Präsidialleiter Robert Derhaschnig, der ZA-Vorsitzende Stefan Sandrieser und Sven Fisler, Rektor der Pädagogischen Hochschule Kärnten, an der Veranstaltung teil.

Reichmann lobt Pädagogen

Reichmann hob die wesentliche Rolle der Pädagogen hervor: „Als Bildungslandesrat ist mein Ziel, dass die klügsten Köpfe aus Kärnten kommen. Damit meine ich junge Menschen, die kritisch denken, ihre Talente entfalten, Verantwortung übernehmen und unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten.“ Dafür brauche es unterstützende Schulen und engagierte Lehrkräfte. Er ergänzte: „Sie vermitteln nicht nur Wissen. Sie geben Orientierung, wecken Interesse und stärken das Selbstvertrauen junger Menschen. Oft kann ein einziges ermutigendes Wort viel bewirken.“

Bildungsdirektorin heißt neue Lehrkräfte willkommen

Auch Bildungsdirektorin Leitner begrüßte das neue Personal: „Gute Bildung beginnt mit engagierten Pädagoginnen und Pädagogen, die Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg begleiten, stärken und fördern.“ Die Neuzugänge brächten fachliche Kompetenz sowie frische Impulse in die Pflichtschulen. Präsidialleiter Derhaschnig betonte: „Mit dem Eintritt in den Schuldienst beginnt für unsere neuen Kolleginnen und Kollegen ein spannender und verantwortungsvoller neuer Lebensabschnitt.“ Niemand stehe bei Anliegen allein da. Personalvertreter Sandrieser bezeichnete den Empfang als Zeichen des Respekts vor der gesellschaftlichen Aufgabe der Pädagogen und verwich auf die Unterstützung durch die Personalvertretung. Das musikalische Programm gestaltete das Duo „We two“ mit Heidi und Herbert Brandstätter. Den Festvortrag hielt die Referentin Andrea Latritsch-Karlbauer.